Επιστρέφει από αύριο το Ριάλτο με 10 παραστάσεις για τον Δεκέμβρη

Ως μήνα θεάτρου θεωρεί τον Δεκέμβριο η διεύθυνση του Ριάλτο, που μετά την αναγκαστική διακοπή λειτουργίας του, λόγω των περιοριστικών μέτρων στη Λεμεσό, επανέρχεται δυναμικά με δέκα παραστάσεις.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση του θεάτρου, ο Δεκέμβριος για το Ριάλτο μπορεί δικαιωματικά να χαρακτηριστεί ως μήνας θεάτρου, αφού οκτώ από τις δέκα παραστάσεις του είναι θεατρικές. Πρόκειται, προστίθεται, για παραστάσεις καθιερωμένων σχημάτων αλλά και ανεξάρτητων ομάδων, που αποτείνονται σε μεγάλους και μικρούς, σε ελληνόφωνους και ρωσόφωνους.

Η αρχή γίνεται αύριο, Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου στις 18.30, με την παραγωγή του Σατιρικού Θεάτρου «Φάλαινες τον Αύγουστο» του David Berry και με τη συμμετοχή των ηθοποιών, Δέσποινα Μπεμπεδέλη, Αννίτα Σαντοριναίου, Στέλιος Καυκαρίδης, Λένια Σορόκου και Νεόφυτος Νεοφύτου.

Ακολουθεί το Σάββατο 5 Δεκεμβρίου στις 17:00, «Ο Τριγωνοψαρούλης» από το Θέατρο Τσέπης, προσφέροντας την ευκαιρία σε παιδιά ηλικίας από 4 έως 7 χρόνων να απολαύσουν μια χαρούμενη, εκπαιδευτική παράσταση.

Το Σάββατο 12 και την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου στις 17:30, οι θεατρόφιλοι θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την παράσταση της Νέας Σκηνής του ΘΟΚ «Πράγματα δικά μου, αληθινά», ένα έργο του Andrew Bovell σε σκηνοθεσία Μαρίας Κυριάκου και με τη συμμετοχή των ηθοποιών, Πόπης Αβραάμ, Βασίλη Βασιλάκης, Γιώργη Βασιλόπουλος, Γιώργου Κυριάκου, Χριστίνας Παπαδοπούλου και Νιόβης Χαραλάμπους.

Ακολουθεί την Τρίτη 15 Δεκεμβρίου, στις 18:30 το «Develop. Develop Again. Develop Better (Developing in Cyprus)», ένα θεατρικό αναλόγιο τεσσάρων νέων μονόπρακτων θεατρικών έργων από Κύπριους συγγραφείς, ως αποτέλεσμα ενός πεντάμηνου εργαστηρίου συγγραφής που το θέατρο Ριάλτο οργάνωσε σε συνεργασία με τη Fresh Target Theatre Ensemble.

Την τιμητική τους θα έχουν την Τετάρτη, 16 Δεκεμβρίου, στις 19:00, οι ρωσόφωνοι της Λεμεσού, αφού θα μπορούν ν’ απολαύσουν τη θεατρική παράσταση «The Women», από το Russian Art Theatre of Cyprus.

Ο Θεατρικός Δεκέμβριος ολοκληρώνεται με δύο παραστάσεις που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του προγράμματος FlashArt που καθιέρωσε το Θέατρο Ριάλτο με στόχο να στηρίξει τους Κύπριους δημιουργούς.

Η πρώτη έχει τίτλο «Θαλάσσιο τείχος» και θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 20 Δεκεμβρίου στις 19:00 και η δεύτερη παράσταση έχει τίτλο «Λάμπρος» και θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 22 Δεκεμβρίου, επίσης στις 19:00.

Το θέατρο Ριάλτο υπογραμμίζει ότι τηρούνται όλα τα κυβερνητικά μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας και έχει προσαρμόσει ανάλογα και τις ώρες έναρξης των παραστάσεων του.

Το κοινό μπορεί να προαγοράσει εισιτήρια από το ταμείο του Θεάτρου, Δευτέρα με Παρασκευή, 10.00 με 15.00 ή διαδικτυακά στο www.rialto.com.cy και την εφαρμογή για κινητά Rialto.

Παρακαλείται το κοινό όπως προσέρχεται έγκαιρα στο θέατρο, να κρατεί τις αποστάσεις και να φέρει προστατευτική μάσκα εντός του θεάτρου.

Πηγή: ΚΥΠΕ