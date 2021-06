Έρευνα Πανεπιστημίου: Γνωστά φάρμακα με δράση κατά του covid19

Σημαντική έρευνα ομάδας επιστημόνων από την Κύπρο και την Ελλάδα, με συμμετοχή της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου, χρησιμοποίησε μια καινοτόμo μέθοδο υπολογιστικής σύνθεσης πολυομικών δεδομένων και κατέληξε σε σημαντικά γονίδια και μοριακούς μηχανισμούς που σχετίζονται με την COVID-19, αναδεικνύοντας υποψήφια δραστικά φάρμακα για την καταπολέμησή της.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Πανεπιστημίου Κύπρου, από την αρχή της πανδημίας μέχρι σήμερα, ερευνητικές ομάδες παγκοσμίως προσπαθούν με διάφορες μεθόδους να ανακαλύψουν φάρμακα που να έχουν αποτελεσματική δράση κατά του κορωνοϊού SARS-COV-2.

Στόχος, σημειώνεται, είναι να αντιμετωπιστεί η ασθένεια COVID-19, να προσφερθεί αποτελεσματική θεραπεία στους νοσηλευόμενους και να σωθούν ζωές. Ωστόσο, η ανακάλυψη τέτοιων φαρμάκων κατά του κορωνοϊού εμπεριέχει πολλές δυσκολίες και προκλήσεις. Αφενός, απαιτείται πολύς χρόνος για την ολοκλήρωση των μελετών των νέων φαρμάκων που εφευρίσκονται, παρουσιάζουν μεγάλο ρίσκο αποτυχίας, ενώ δεν ολοκληρώνονται επιτυχώς οι κλινικές μελέτες Φάσης ΙΙΙ. Αφετέρου, οι παραδοσιακές μέθοδοι μελέτης επανατοποθέτησης φαρμάκων (δηλαδή της ανακάλυψης νέας χρήσης για φάρμακα που κυκλοφορούν ήδη) περιέχουν πολλές μεθοδολογικές αδυναμίες και περιορισμούς στη μετάφραση των δεδομένων σε κλινικό αποτέλεσμα.

«Από τα μέχρι τώρα αποτελέσματα προκύπτει ότι, οι περισσότερες προσπάθειες ανακάλυψης μιας αποτελεσματικής φαρμακοθεραπείας κατά της COVID-19 μέχρι σήμερα δεν έχουν φέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα», προστίθεται.

Στη λύση του προβλήματος αυτού, αναφέρεται, προσπαθεί να συνεισφέρει ομάδα ερευνητών από την Κύπρο και την Ελλάδα, με συμμετοχή της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου, με πρόσφατη δημοσίευση νέας ερευνητικής τους εργασίας με τον τίτλο, «Multi-omics data integration and network-based analysis drives a multiplex drug repurposing approach to a shortlist of candidate drugs against COVID-19» που δημοσιεύτηκε στο έγκριτο επιστημονικό περιοδικό Briefings in Bioinformatics (Impact Factor 8.99).

Στην έρευνα, την οποία συντόνισε το Τμήμα Βιοπληροφορικής του Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου (ΙΝΓΚ), συμμετείχε μεταξύ άλλων ο Δρ Νικόλας Διέτης, Επίκουρος Καθηγητής Φαρμακολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου, καθώς και ερευνητές από το Τμήμα Μοριακής Ιολογίας του ΙΝΓΚ και από τις Ιατρικές Σχολές του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.

ΚΥΠΕ