Ερευνητικό έργο για παρακολούθηση Αποφοίτων Ανώτερης Εκπαίδευσης

Έγκριση για τον σχεδιασμό και τη διεξαγωγή ενός μεγαλεπήβολου ερευνητικού έργου με τίτλο «Development of a National Graduate Tracking Mechanism and Design and Implementation of an Employers’ Skills Survey», έλαβε η Διεύθυνση Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΑΕ) του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, στο πλαίσιο του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση το εν λόγω έργο αποσκοπεί στη δημιουργία ενός Εθνικού Μηχανισμού Παρακολούθησης Αποφοίτων Ανώτερης Εκπαίδευσης και παράλληλα στον σχεδιασμό και διενέργεια Παγκύπριας Έρευνας Εργοδοτών (Employers’ Skill Survey), σε σχέση με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας σε δεξιότητες και προσόντα.

Η ανάπτυξη ενός Εθνικού Μηχανισμού Παρακολούθησης Αποφοίτων Ανώτερης Εκπαίδευσης, για τη συστηματική συλλογή δεδομένων, σχετικά με την επαγγελματική και κοινωνική πορεία των αποφοίτων της Ανώτερης Εκπαίδευσης της Κύπρου, αποτελεί σημαντικό βήμα προς την επίτευξη του στόχου της βελτίωσης της διασύνδεσης του συστήματος εκπαίδευσης και κατάρτισης με την αγορά εργασίας, σημειώνει η ανακοίνωση.

Η Διεύθυνση Ανώτερης Εκπαίδευσης αναφέρει ακόμα ότι η αξιοποίηση των δεδομένων από τον Εθνικό Μηχανισμό Παρακολούθησης Αποφοίτων Ανώτερης Εκπαίδευσης και από την Έρευνα των Εργοδοτών θα συμβάλει στον σχεδιασμό κατάλληλων πολιτικών και στη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων για τη μείωση των αναντιστοιχιών που παρατηρούνται ανάμεσα στην προσφορά και ζήτηση δεξιοτήτων και προσόντων.

Η υλοποίηση του έργου θα γίνει από Ανάδοχο μέσω ανοικτής διαδικασίας με προκήρυξη στο ηλεκτρονικό σύστημα Σύναψης Συμβάσεων (eProcurement). Ενδεικτικές δραστηριότητες για την υλοποίηση του έργου είναι ο σχεδιασμός και διεξαγωγή ακαδημαϊκής έρευνας, η ανάπτυξη τεχνολογικών υποδομών, η διαχείριση νομικών θεμάτων σε σχέση με προσωπικά δεδομένα, οι δραστηριότητες διάχυσης αποτελεσμάτων, η συνεργασία και η επικοινωνία με εμπλεκόμενους φορείς.

