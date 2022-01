Έρχεται 24ωρο call center για επιδόματα & υποθέσεις βίας

Του Γιώργου Μιχαηλίδη

Ολοένα και πιο κοντά στον πολίτη θέλει να βρεθεί το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας, κάτι που τέθηκε στους άμεσους στόχους της Υφυπουργού Αναστασίας Ανθούση. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, στο πρώτο τρίμηνο του 2022, το Υφυπουργείο προχωρεί σε άλλη μια καινοτομία.

Όπως πληροφορούμαστε, θα λειτουργήσει τηλεφωνικό κέντρο 24ωρης εξυπηρέτησης και άμεσης παρέμβασης το οποίο φέρνει νέα δεδομένα στη λειτουργία του νέου Υφυπουργείου. Το νέο κέντρο τηλεξυπηρέτησης call center θα λειτουργήσει σε τρεις πυλώνες.

Πρώτο: To κοινό θα επικοινωνεί με το τηλεφωνικό κέντρο (call center) για να βοηθηθεί στην καταβολή επιδομάτων και βοηθημάτων. Σημειώνεται ότι οι λειτουργοί στο κέντρο θα εκπαιδευτούν κατάλληλα. Δεύτερο: To κοινό θα επικοινωνεί με το τηλεφωνικό κέντρο και θα καταγγέλλει υποθέσεις βίας στην οικογένεια κακοποίησης γυναικών, αναφοράς περιπτώσεων αστέγων, προβλήματα για ηλικιωμένους και άλλες περιπτώσεις άμεσης παρέμβασης. Με την ενημέρωση το τηλεφωνικό κέντρο θα συνδέεται με την αρμόδια Υπηρεσία του Υφυπουργείου που θα επιλαμβάνεται άμεσα της περίπτωσης. Τρίτο: To call center θα λαμβάνει τις απαραίτητες πληροφορίες επί 24ωρης βάσης για κάθε υπόθεση χωριστά.

Το τηλεφωνικό κέντρο 24ωρης εξυπηρέτησης εντάσσεται στο σχέδιο αναδιάρθρωσης και αναδιοργάνωσης των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας και θα λειτουργήσει στη βάση προδιαγραφών.

Σημειώνεται ότι όπως ανέφερε σε συνέντευξή της στην Offsite η Υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας Αναστασία Ανθούση, το Υφυπουργείο έχει επισπεύσει τις διαδικασίες αγοράς υπηρεσιών από επαγγελματίες υγείας όπως παιδοψυχολόγους, παιδοψυχίατρους, μέντορες και επόπτες. Επίσης,προγραμματίστηκε εντός του «σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας» η δημιουργία των απαραίτητων σύγχρονων δομών. Θεσπίστηκαν διαδικασίες ψηφιακές, τόσο προς τον πολίτη, όσο και μεταξύ των υπηρεσιών, για να σμικρυνθεί ο χρόνος παρέμβασης αλλά και απόκτησης της ολικής εικόνας σε κάθε περίπτωση.

Μετακομίζει σε νέα γραφεία

Όπως είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε, το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας μετακομίζει σε νέα γραφεία σε κεντρική περιοχή της Λευκωσίας. Όλα δείχνουν ότι το νέο «σπίτι» της Αναστασίας Ανθούση θα είναι έτοιμο εντός Ιανουαρίου και απομένουν για τη μετακόμιση κάποια διαδικαστικά θέματα.