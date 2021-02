Έρχονται 5 νέα εστιατόρια McDonald’s / Πού θα ανοίξουν και πότε

ΓΡΑΦΕΙ Ο ΜΑΡΙΟΣ ΑΔΑΜΟΥ

Το πλάνο επέκτασης της αλυσίδας εστιατορίων McDonald’s στην Κύπρο αναλύει στην Brief, ο Γενικός Διευθυντής της διαχειρίστριας εταιρείας Family Restaurants Andreou Co. Ltd, Ρένος Ανδρέου.

Ειδικότερα κι ερωτηθείς σχετικά, αφού ανέφερε πως, «την περασμένη χρονιά είχαμε αναστείλει τα επεκτατικά μας σχέδια λόγω της πανδημίας και της κατάστασης που επικρατούσε», τόνισε πως, «φέτος συνεχίζουμε τα σχέδια μας για επέκταση των εστιατορίων μας».

Συγκεκριμένα, πρόσθεσε, θα ανοίξουμε δυο στην Λάρνακα, ένα στην Λευκωσία και ένα στην Λεμεσό, ενώ «το 2022 θα επεκταθούμε με ένα ακόμη στην Λευκωσία στην περιοχή της Λακατάμιας».

Σύμφωνα με τον κ. Ανδρέου στην Λάρνακα τα McDonald’s θα έχουν παρουσία στο METROPOLIS MALL που, όπως είπε, δικαιολογημένα καθυστέρησε το άνοιγμα του μέχρι τον Μάιο-Ιούνιο.

Επίσης, είπε, «πριν το τέλος του χρόνου ανοίγει ακόμη ένα Drive Thru στην Λάρνακα, δίπλα από το Jumbo, καλύπτοντας μια μεγάλη περιοχής βόρεια της Λάρνακας, ενώ «περί τα μέσα του χρόνου μπαίνουμε και στο εκπτωτικό χωριό στην Κοκκινοτριμιθιά (Neo Plaza) και λίγο αργότερα στο παλιό λιμάνι της Λεμεσού με ένα ακόμη εστιατόριο».

Αξίζει να αναφερθεί πως σήμερα τα McDonald’s διαθέτουν 18 εστιατόρια από τα οποία το ένα είναι εποχιακό (Πρωταράς) και στα 12 από αυτά προσφέρεται η υπηρεσία Delivery, καθώς και την υπηρεσία Drive-Thru.

Μάλιστα, οι προαναφερθείσες υπηρεσίες, σύμφωνα με τον κ. Ανδρέου, «μας βοήθησαν τουλάχιστον να κρατηθούμε ‘ζωντανοί’ την περσινή χρονιά με όλους τους περιορισμούς και το lockdown».

Πόσο επηρέασε η πανδημία των κύκλο εργασιών της αλυσίδας

Ερωτηθείς, εξάλλου, πόσο επηρεάστηκε ο κύκλος εργασιών της αλυσίδας εστιατορίων από την πανδημία του κορωνοϊού, ο κ. Ανδρέου ανέφερε στην Brief ότι, «αναπόφευκτα η πανδημία μας επηρέασε αρνητικά από το μέσο του περασμένου Μαρτίου μέχρι και σήμερα».

Υπήρξαν, συμπλήρωσε, «περίοδοι που είχαμε μέχρι 8 εστιατόρια κλειστά με τα υπόλοιπα να λειτουργούν μόνο με Delivery και Drive Thru. Σήμερα έχουμε μόνο δυο εστιατόρια κλειστά. Αυτό στον Πρωταρά και αυτό της Αγίας Νάπας», υπογράμμισε.

«Οι περιορισμοί στις μετακινήσεις, η αναγκαιότητα των SMS για να διακινηθείς, ήταν παράγοντες που επηρέασαν αρνητικά, όχι μόνο εμάς αλλά και ολόκληρη την Οικονομία της Κύπρου», τόνισε σημειώνοντας πως «αναπόφευκτα ο κύκλος εργασιών μας έχει μειωθεί σε διψήφια νούμερα, αλλά τα αποτελέσματα είναι καλύτερα από ό,τι τα αναμέναμε».

«Το σπουδαιότερο για εμάς είναι ότι καταφέραμε να κρατήσουμε όλους τους υπαλλήλους μας και δεν έχουμε απολύσει ούτε ένα, συμβάλλοντας στην συγκράτηση της ανεργίας στην πατρίδα μας», τόνισε.

«Ευελπιστούμε ότι με τα μέτρα που έχουν ληφθεί και λαμβάνονται ακόμη, με τον εμβολιασμό του περισσότερου πληθυσμού, αλλά και με την πειθαρχεία των συμπολιτών μας, σιγά-σιγά θα χαλαρώνουν τα μέτρα και θα επανέλθουμε στην ομαλότητα και στον τρόπο ζωής που είχαμε συνηθίσει», κατέληξε ο Γενικός Διευθυντής της διαχειρίστριας εταιρείας Family Restaurants Andreou Co. Ltd.