Εσύ, θα ήθελες να ζήσεις μια unbelievable εμπειρία;

Jens-Uwe Meyer, Internet entrepreneur and software architect

“Πολλοί Οργανισμοί λένε, το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να ρωτήσουμε τους πελάτες μας. Πιστεύετε ότι οι πελάτες γνωρίζουν πραγματικά τι θέλουν;” (Από την παρουσίασή του- "secrets of creativity and innovation")

Ο Jens-Uwe Meyer ξεκίνησε την καριέρα του ως αστυνομικός επίτροπος στη Γερμανία πριν ασχοληθεί με τον τομέα των μέσων ενημέρωσης. Ως τηλεοπτικός ανταποκριτής, υπηρέτησε σε από περισσότερες από 25 χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Μέσης Ανατολής και των ΗΠΑ. Αργότερα έγινε διευθυντής προγραμματισμού για το ραδιόφωνο.

Αφού ολοκλήρωσε το διδακτορικό του στα οικονομικά, δημιούργησε τη δική του ψηφιακή εταιρεία και σήμερα θεωρείται ως ηγετική μορφή στην Ευρώπη όσον αφορά στον ψηφιακό μετασχηματισμό και στη διαχείριση της καινοτομίας. Έχει γράψει 12 βιβλία και πολλά άρθρα σχετικά με τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Το πιο πρόσφατο βιβλίο του έχει τίτλο: «Digital Disruption: The Next Level of Innovation».

Θα μας μιλήσει για καινοτόμες ιδέες σε έναν ραγδαία εξελισσόμενο κόσμο

John Ζαχαρίας Θεοφάνους, μη κλινικός ψυχολόγος