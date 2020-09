Ετοιμαστείτε για έναν κόσμο σε συνεχή μετασχηματισμό

Ζούμε σε ένα κόσμο συνεχούς μετασχηματισμού. Πριν να έχουν οι οργανισμοί την ευκαιρία να ανταποκριθούν στην ψηφιακή επανάσταση της αρχής της δεκαετίας του 2000, έπρεπε να αντιμετωπίσουν την άφιξη νέων τεχνολογιών όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η εικονική πραγματικότητα, η ρομποτική και το machine learning. Πριν να έχουν την ευκαιρία να ανταποκριθούν σε αυτές τις τεχνολογίες, εισέβαλε στη ζωή μας η νόσος του COVID-19. Και προτού ακόμη έχουμε την ευκαιρία να ανταποκριθούμε στην κρίση του ιού του κορονοϊού, άρχισαν να διαφαίνονται αρκετές νέες αναταραχές στον ορίζοντα απαιτώντας την προσοχή και την ανταπόκρισή μας, όπως οι Προγνωστικές Αναλύσεις και τα ηθικά διλήμματα που εγείρουν, η κβαντική μηχανική, οι πλατφόρμες ανοιχτού cloud του IoT και οι γεωπολιτικές εντάσεις μεταξύ των ΗΠΑ, της Κίνας και της ΕΕ.

Εάν υπάρχει μια «νέα πραγματικότητα» για τους Οργανισμούς, αυτό είναι το γεγονός ότι πριν είχαν να έχουν την ευκαιρία να ανταποκριθούν σε ένα μετασχηματισμό δέχονται το χτύπημα ενός άλλου, προτού ολοκληρώσουν ένα ταξίδι μεταμόρφωσης, πρέπει να ξεκινήσουν ένα καινούργιο.

Πως μπορούμε να προετοιμάσουμε τον οργανισμό μας για την νέα πραγματικότητα του συνεχούς μετασχηματισμού;

Πως μπορούμε να αναπτύξουμε μια στρατηγική για το τι έρχεται ενώ είμαστε στη δίνη της παρούσας μεταμόρφωσης;

Πως μπορούμε να πείσουμε τους εργαζόμενους μας να συμμετέχουν στο ταξίδι;

Πως ο COVID-19 άλλαξε τις απαντήσεις σε όλα αυτά τα ερωτήματα;

Αυτές είναι οι νέες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν όλοι οι οργανισμοί, ανεξάρτητα από το πόσο επιτυχής ήταν ο ψηφιακός μετασχηματισμός της τελευταίας δεκαετίας. Η ομιλία του Κώστα Μαρκίδη θα διερευνήσει πώς μπορεί προετοιμαστεί ένας οργανισμός για αυτήν τη μοναδική πρόκληση.

Κύρια σημεία της ομιλίας:

Πώς να δημιουργήσετε μια «μόνιμη» αίσθηση επείγοντος και μια ανησυχία σε ολόκληρο τον οργανισμό με το status quo

Πώς να πείσετε τους ανθρώπους να εκμεταλλευτούν τον μετασχηματισμό ως ευκαιρία όταν το μόνο που βλέπουν γύρω τους είναι οι αρνητικές συνέπειες των αλλαγών.

Πώς να θεσμοθετήσετε στο DNA του οργανισμού τις καθημερινές συμπεριφορές που θα σας επιτρέψουν να αναγνωρίσετε και να ανταποκριθείτε νωρίς στην αλλαγή - και πώς να το πετύχετε με ένα αποκεντρωμένο τρόπο.

Πώς να αναπτύξετε μια στρατηγική που να είναι καινοτόμος και να στοχεύει στην επίθεση του μετασχηματισμού παρά να στην άμυνα.

Ποιός είναι ο ομιλητής

Ο Κώστας Μαρκίδης είναι καθηγητής Στρατηγικής και Επιχειρηματικότητας στο

London Business School. Είναι ένας από τους πιο αναγνωρισμένους management guru στον κόσμο σε θέματα που αφορούν στην στρατηγική και στην καινοτομία. Έχει ψηφιστεί περισσότερες από μια φορά σαν ένας από τους πιο influential management thinkers στη λίστα Thinkers50. Είναι ένας διορατικός και παθιασμένος ομιλητής, με εκπληκτική σκηνική παρουσία και πλούσιο συγγραφικό έργο:

All the Right Moves: A Guide to Crafting Breakthrough Strategy;

Diversification, Refocusing and Economic Performance

Fast Second

Strategic Thinking for the Next Economy

Strategy, Innovation and Change

Game-Changing Strategies.

Το νέο του βιβλίο Organizing for the New Normal που πρόκειται να εκδοθεί τον Απρίλιο του 2021, μιλά για το πως μπορούν να προετοιμαστούν οι οργανισμοί για μια εποχή συνεχούς μετασχηματισμού.

Λεπτομέρειες της Εκδήλωσης:

Ζωντανή Ομιλία με ταυτόχρονη ζωντανή Online μετάδοση

Ημερομηνία: 15 Οκτωβρίου

Ώρα: 19:00- 20:00

Εγγραφές: 18:45- 19:00

Χώρος: Ανοιχτό Αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Λευκωσίας

Κανονισμοί COVID-19: Εφαρμόζονται τα κυβερνητικά πρωτόκολλα, πρέπει να κάθεστε στη θέση που σας έχει δοθεί, φοράτε τη μάσκα σας μέχρι να καθίσετε.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ: Με το εισιτήριο που θα αγοράσετε μπορείτε είτε να λάβετε μέρος με φυσική παρουσία στο αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου είτε να συνδεθείτε διαδικτυακά η ώρα 19:00-20:00 για να παρακολουθήσετε την ομιλία.

Σχετικά με τη σειρά Life Changing Ideas

Η Life Changing Ideas αποτελεί σειρά ομιλιών του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και της Globaltraining αποτελούμενη από ομιλίες από διάσημους ομιλητές που προέρχονται από τον κόσμο του management, της χρηματοδότησης, της ακαδημαϊκής κοινότητας, της πολιτικής, της ψυχαγωγίας, του αθλητισμού και της επιστήμης και οι οποίοι έχουν επιφέρει αλλαγές με το έργο και τις ιδέες τους. Οι ομιλητές μοιράζονται τις εμπειρίες της επαγγελματικής τους ζωής και δίνουν έμπνευση κάθε φορά σε ένα ευρύ ακροατήριο στην Κύπρο, μέσα από δυναμικές και διαδραστικές ομιλίες, δίνοντας την ευκαιρία στους παρευρισκόμενους να υποβάλουν ερωτήσεις.

Σε αυτή την σημαντική σειρά ομιλιών και εκδηλώσεων συγκεντρώνονται κάθε φορά δεκάδες στελέχη, υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων και άτομα που ενδιαφέρονται για την αυτο-βελτίωση, από όλες τις ειδικότητες με στόχο μάθουν και να εμπνευστούν από μερικούς από τους πιο καταξιωμένους ανθρώπους του κόσμου των επιχειρήσεων.

Η Life Changing Ideas, συνεχίζεται για 5η χρονιά φέτος και θα περιλαμβάνει εκτός από ομιλίες, εργαστήρια που θα εστιάζουν στα θέματα που απασχολούν περισσότερο τους επιχειρηματίες του σήμερα, ενθαρρύνοντας τους να αποκτήσουν νέο τρόπο σκέψης και δράσης και δίνοντας πρακτικές λύσεις.

Τις τέσσερις προηγούμενες σειρές έχουν παρακολουθήσει συνολικά πέραν των 3000 διευθυντών επιχειρήσεων και στελεχών, καθώς και διοικητικών συμβούλων και διευθυντών ιδιωτικών και ημικρατικών οργανισμών, από όλο το φάσμα του μανατζμεντ και οργανισμών (τράπεζες, ελεγκτικοί οίκοι, εταιρείες πληροφορικής, εταιρείες λιανικού εμπορίου, κ.α.) στην Κύπρο.

Την σειρά χορηγεί η Ελληνική Τράπεζα, η CYTA και ο ΟΠΑΠ Κύπρου. Η Digital Tree είναι ο χορηγός επικοινωνίας.