Ευχάριστα νέα: Διαχειρίσιμα όλα τα πύρινα μέτωπα

Ευχάριστα νέα από το μέτωπο των πυρκαγιών. Όλες οι πυρκαγιές σε Πεντάκωμο, Αναλιόντα, Τόχνη και Καλαβασό είναι διαχειρίσιμες.

Ωστόσο, όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής Ανδρέας Κεττής σε όλες θα παραμείνουν δυνάμεις πυρόσβεσης για τελικές κατασβέσεις για αντιμετώπιση τυχόν αναζωπυρώσεων και πλήρη οριοθέτηση τους.

Οι πυρκαγιές κατέκαυσαν στο Πεντάκωμο - 5 εκτάρια, σε Τόχνη και Καλαβασό 10 εκτάρια, ενώ για την πυρκαγιά του Αναλιόντα η καμένη έκταση θα ανακοινωθεί αργότερα.

My little nephews camera work catches the burnt out car in the beginning of video that started this whole fire pic.twitter.com/jh1srsVrIJ

— Nicos Gregoriou (@juniorschool) July 28, 2021