Φαίδωνος: Απορρίφθηκε η προσφυγή εναντίον του Δήμου Πάφου

Απορρίφθηκε από την Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών προσφυγή από την Logicom Solutions Ltd εναντίον του Δήμου Πάφου για το έργο της έξυπνης διαχείρισης και μέτρησης νερού, σύμφωνα με ανάρτηση του Δημάρχου Πάφου Φαίδωνα Φαίδωνος στα Μέσα Μαζικής Δικτύωσης.

Όπως αναφέρει ο κ. Φαίδωνος με ομόφωνη απόφαση που εκδόθηκε την Παρασκευή 20 Μαΐου, η Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών απέρριψε την Προσφυγή (αρ. 6/2022) που ήγειρε η εταιρεία Logicom Solutions Ltd εναντίον του Δήμου Πάφου αναφορικά με την απόφαση κατακύρωσης του Διαγωνισμού (αρ. 24/2021) με τίτλο “Supply, Installation, Commissioning and Maintenance of an Integrated Smart Water Management and Metering System for the Municipality of Pafos” στην εταιρεία Ολύμπιος Εμπορική Α.Ε.Ε.

«Όλοι οι λόγοι ακύρωσης που πρόβαλαν οι αιτητές κρίθηκαν αβάσιμοι και οι ενέργειες του Δήμου Πάφου κρίθηκαν ορθές, σύννομες και επικυρώθηκαν», σημειώνει στην ανάτρηση του ο Δήμαρχος Πάφου .

ΚΥΠΕ