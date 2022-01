ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Το επιβλητικό υποβρύχιο USS Georgia στη Λεμεσό

Ξανά στα κυπριακά χωρικά ύδατα βρίσκεται ο περίφημος Έκτος Στόλος των ΗΠΑ. Το επιβλητικό υποβρύχιο USS Georgia (SSGN 729 πραγματοποιεί μια σύντομη στάση για το προσωπικό στη Λεμεσό.

Το υποβρύχιο είναι εφοδιασμένο με τον κατευθυνόμενο πύραυλο κλάσης Οχάιο. Ο Έκτος στόλος βρίσκεται στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου εδώ και αρκετούς μήνες.

Run silent, run deep⚓🇨🇾-🇺🇸

The Ohio-class guided-missile #Submarine #USSGeorgia (SSGN 729), operating in the U.S. Sixth Fleet area of operations, conducts a brief stop for personnel near Limassol, Cyprus, Jan. 15, 2022. 🌍#USNavy #NavyPartnerships pic.twitter.com/p5vr8QesHs

