Φτάνει η ώρα απόφασης του Ανωτάτου στην έφεση ΓΕ για Ζολώτα-Φόλε

Το Ανώτατο Δικαστήριο θα ανακοινώσει στις 10.30 αύριο το πρωί την απόφασή του επί της έφεσης που καταχώρησε ο Γενικός Εισαγγελέας κατά της πρωτόδικης απόφασης με την οποία διακόπηκε η ποινική δίωξη των κατηγορουμένων Μιχάλη Ζολώτα και Μιχάλη Φόλε στην υπόθεση Focus.

Ο Μιχάλης Ζολώτας αντιμετώπιζε κατηγορίες που αφορούσαν αδικήματα συγκάλυψης κατά παράβαση του περί Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου, ενώ ο Μιχάλης Φόλε αντιμετώπιζε κατηγορίες που αφορούσαν αδικήματα συναλλαγών που υποδηλώνουν διαφθορά, δεκασμού δημόσιου λειτουργού, ενεργούς δωροδοκίας και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λευκωσίας αποφάσισε στις 7/8 τη διακοπή της δίκης για τους δύο κατηγορούμενους και την απαλλαγή τους από όλες τις κατηγορίες που αντιμετώπιζαν λόγω κατάχρησης της δικαστικής διαδικασίας, επειδή παραβιάστηκε το συνταγματικό τους δικαίωμα στην ελευθερία με την παράνομη έκδοση των ενταλμάτων σύλληψης εναντίον τους.

Η πλευρά του Γενικού Εισαγγελέα καταχώρησε έφεση κατά της πρωτόδικης απόφασης κρίνοντάς την ως λανθασμένη και εκφράζοντας τη θέση ότι δεν υπήρξε οποιαδήποτε επιλήψιμη συμπεριφορά εκ μέρους της Κατηγορούσας Αρχή, η οποία αξιοποίησε τις διαδικασίες που προβλέπονται από τη νομοθεσία και τη δικονομία για να διασφαλίσει την παρουσία των κατηγορουμένων στο δικαστήριο.

Η υπεράσπιση των εφεσιβλήτων υποστηρίζει την ορθότητα της απόφασης για ακύρωση των ενταλμάτων σύλληψης εναντίον των δυο πρώην κατηγορουμένων, προβάλλοντας τη θέση ότι τα εντάλματα σύλληψης εκδόθηκαν παράνομα και ότι το κυπριακό δικαστήριο στερείτο δικαιοδοσίας και εξουσίας να εκδώσει τα εντάλματα.

Η έκβαση της έφεσης θα κρίνει και την παρά πέρα πορεία εκδίκασης της υπόθεσης ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λευκωσίας, η οποία έχει ανασταλεί μέχρι την έκδοση της τελικής απόφασης του Ανωτάτου.

Κατηγορούμενοι στην υπόθεση παραμένουν ο πρώην Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Χριστόδουλος Χριστοδούλου, η κόρη του Αθηνά Χριστοδούλου και οι εταιρείες Α. C. Christodoulou Consultants Ltd, Marfin Invesment Group – MIG (πρώην Marfin Financial Group - MFG) και Focus MaritimeCorp. ως νομικά πρόσωπα. Κατηγορούμενος στην υπόθεση ήταν και ο Ανδρέας Κιζουρίδης, ο οποίος κατέθεσε ως μάρτυρας κατηγορίας στην υπόθεση μετά τη διακοπή της ποινικής του δίωξης από τον Γενικό Εισαγγελέα.

Το κατηγορητήριο της υπόθεσης περιλαμβάνει 24 συνολικά κατηγορίες, σε σχέση με αδικήματα διαφθοράς, δεκασμού, δωροδοκίας, δωροληψίας, κατάχρησης εξουσίας, κατάχρησης εμπιστοσύνης και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Για όλους τους κατηγορούμενους ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας μέχρι αποδείξεως της ενοχής τους από το δικαστήριο πέραν πάσης λογικής αμφιβολίας.

