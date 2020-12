ΓΚΟΛ στα 6.2 δευτερόλεπτα, το πιο γρήγορο στην ιστορία!(Βίντεο)

Ύστερα από ασίστ του Χακάν Τσαλχάνογλου, ο Ραφαέλ Λεάο σκόραρε με πλασέ μόλις στα 6.2 δευτερόλεπτα του αγώνα της Μίλαν στην έδρα τη Σασουόλο.

Το γκολ του Πορτογάλου επιθετικού των Ροσονέρι είναι το πιο γρήγορο στην ιστορία της Serie A, ξεπερνώντας αυτό του Πάολο Πότζι της Πιατσέντσα, ο οποίος είχε σκοράρει στα 8.1 δευτερόλεπτα, τον Δεκέμβριο του 2001.

AC Milan’s kickoff against Sassuolo today was quite unique 😂👏pic.twitter.com/yejlAPK0Hm

— Real Talk Manchester City ⚽️ (@RealTalkMCFC) December 20, 2020