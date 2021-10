Γνωρίστε την Κύπρια που θέλει να κατακτήσει το διάστημα (φωτος)

Της Κωνσταντίνας Χατζηανδρέα

Ποιος είπε πως τα όνειρα είναι για να μην τα κυνηγάμε; Ποιος είπε πως τα όνειρα έχουν χρονική περίοδο που μπορούν να πραγματοποιηθούν; Τρανό παράδειγμα η 21χρονη Κύπρια πρώτη αναλογική αστροναύτης.

Για την Ελένη Χαρίτωνος, διάβασα, είδα τηλεοπτικές συνεντεύξεις της και εντυπωσιάστηκα. Μετά και την τελευταία της επιτυχία, θέλησα να επικοινωνήσω μαζί της και να την γνωρίσω. Αφού μιλήσαμε των μέσω social media, διευθετήσαμε ένα τηλεφωνικό ραντεβού για να τα πούμε. Η Ελένη στη Σκωτία, εγώ στη Λευκωσία, τα καταφέραμε και βρήκαμε χρόνο για να τα πούμε τηλεφωνικώς.

Κάποιος που θα ακούσει τη φωνή της Ελένης, αμέσως θα σκεφτεί ότι είναι ανήλικη. Γλυκιά, λεπτή φωνή, η οποία παραπέμπει σε μικρό παιδάκι. Όταν μιλά για το διάστημα όμως και όλα αυτά που πέτυχε νιώθεις ότι αυτό το κορίτσι είναι 30+ χρόνων. Κι όμως, είναι μόνο 21 ετών. Είναι δυναμική, πεισματάρα και δεν αφήνει κανένα στόχο και όνειρο στην άκρη.

Η αγάπη της για το διάστημα ήταν κάτι το οποίο ξεκίνησε από πολύ μικρή ηλικία. Ήταν κάτι το οποίο μοιραζόταν και με την μητέρα της, αφού καθόντουσαν παρέα και συζητούσαν, παρακολουθούσαν ταινίες, διάβαζαν παραμύθια.

Οι σπουδές και το ταξίδι σε αναλογική Σελήνη και Άρη

Τα χρόνια περνούσαν και η Ελένη έπρεπε να αποφασίσει ποια σπουδή θα ακολουθούσε. Και τελικά τώρα βρίσκεται στο 3ο έτος των σπουδών της στο τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής του Πανεπιστημίου της Γλασκώβης. Όπως ανέφερε στην Offsite γνώριζε πως εάν επέλεγε να σπουδάσει μαθηματικά, θα την βοηθούσε να αναπτύξει την κριτική σκέψη που χρειάζεται για να έχει ένας αστροναύτης.

«Όταν ξεκίνησα τις σπουδές μου κατάλαβα πως η διαστημική βιομηχανία στη Γλασκώβη ήταν τεράστια. Υπήρχαν οργανισμοί στο πανεπιστήμιο μου οι οποίοι ήταν διαστημικοί αλλά αφορούσαν άτομα τα οποία σπούδαζαν engineering. Οι πόρτες ήταν κλειστές για τους Μαθηματικούς», μου είπε η Ελένη, αλλά κατάλαβα από τον τόνο της φωνής της πως δεν υπήρχε χώρος για απογοήτευση.

Έτσι πήρε την απόφαση και δημιούργησε την οργάνωση GUSEDS (Glasgow University Students for the Exploration and Development of Space) θέλοντας να δώσει την ευκαιρία στον κάθε φοιτητή που αγαπά το διάστημα -ανεξαρτήτως σπουδής- να έχει την ευκαιρία να ασχοληθεί.

«Το GUSEDS χωρίζεται σε τρεις ομάδες, έρευνας, μηχανικής και εκδηλώσεων οι οποίες, μεταξύ άλλων, διεξάγουν έρευνες για ανάπτυξη ενός ανθρώπινου πολιτισμού στον Άρη και λαμβάνουν μέρος σε διαγωνισμούς ρομποτικών οχημάτων».

Μάλιστα μας αποκάλυψε πως οργανώνει το πρώτο SGAC European Space Workshop στην Κύπρο κατά πάσα πιθανότητα τον ερχόμενο Απρίλιο. Είναι το 6ο που γίνεται στην Ευρώπη αλλά για πρώτη φορά θα γίνει στη χώρα μας. «Το οργανώνω με τον “μέντορα” μου, ο οποίος ήταν δίπλα μου από την αρχή σε όλο αυτό το ταξίδι, τον Μιχάλη Μπενάκη».

Τι σημαίνει να είναι κάποιος αναλογικός αστροναύτης

Συνεχίζοντας η Ελένη θέλησε να μου εξηγήσει τι σημαίνει ο όρος «αναλογική αστροναύτης».

«Οι αναλογικοί αστροναύτες κάνουν πειράματα τα οποία ιδανικά θα γίνονταν στο διάστημα αλλά δεν υπάρχει η δυνατότητα, άρα οι έρευνες πρέπει να γίνουν στη γη», σημειώνει και προσθέτει πως «οι αναλογικοί αστροναύτες κάνουν αποστολές στη γη. Δηλαδή όσο πιο όμοιους τόπους μπορούμε να δημιουργήσουμε που να μοιάζουν με τον Άρη ή την Σελήνη τους δημιουργούμε και μετά υπάρχει η ομάδα των αναλογικών αστροναυτών οι οποίοι κάνουν τις έρευνες που πρέπει σε αυτούς τους χώρους».

Η Ελένη ταξίδεψε στην αναλογική Σελήνη και στον αναλογικό Άρη.

«Έμενα για ένα μήνα σε ένα έγκλειστο χώρο, ο οποίος μοιάζει με τον Άρη. Συγκεκριμένα έχω πληροφορηθεί ότι κάποια στοιχεία των lava channels του ηφαιστείου είναι σχεδόν όμοια με συγκεκριμένα μέρη του Άρη. Αυτός ο χώρος είναι το ηφαίστειο Mauna Loa στη Χαβάη το οποίο είναι το μεγαλύτερο ηφαίστειο του πλανήτη».

Κολλημένη και … ερωτευμένη με το διάστημα η Ελένη έψαχνε συνεχώς πληροφορίες και δεν υπήρχε κάτι για το οποίο δεν ήταν ενημερωμένη. Έτσι και με τις αναλογικές αποστολές για τις οποίες είχε ακούσει πολλά χρόνια πριν. Ωστόσο, υπήρχε ένα πρόβλημα. Για να μπορεί ένας φοιτητής να συμμετάσχει σε αναλογική αποστολή στο διάστημα θα έπρεπε να είναι κάτοχος μεταπτυχιακού ή διδακτορικού.

«Όταν είδα πως υπήρχαν ανοικτές θέσεις σκέφτηκα ότι δεν χάνω κάτι με το να προσπαθήσω αφού είχα ήδη δουλέψει σκληρά στο διαστημικό τομέα παράλληλα με τις σπουδές μου. Όλα όσα έκανα προηγουμένως όμως, βοήθησαν ώστε να αποδείξω ότι αγαπώ τον συγκεκριμένο τομέα και ότι έχω την θέληση να δουλέψω όσο χρειάζεται για να συνεισφέρω στην διαστημικές έρευνες. Πέρασα από αρκετά δύσκολες συνεντεύξεις ειδικά για την δεύτερη μου αποστολή στον “Άρη” και τελικά με επέλεξαν».

Και όπως είναι λογικό, για να καταφέρεις κάτι τόσο σπουδαίο χρειάζονται κάποιες θυσίες. Η Ελένη όμως σε καμία περίπτωση δε θέλει να τις κατονομάζει ως θυσίες.

«Για μένα θυσία είναι όταν πρέπει να κάνω κάτι που δεν θέλω αλλά πρέπει να γίνει, έτσι “θυσιάζω” λίγο από τον χρόνο μου. Με το διάστημα είναι ακριβώς το αντίθετο. Είναι η δική μου ώρα εκτόνωσης. Οι συγκεκριμένες δραστηριότητες τονώνουν την κριτική μου σκέψη και εμπλουτίζουν τις γνώσεις μου για κάτι που αγαπώ. Είναι πάθος, όχι θυσία».

Η εκπαίδευση σε Πολωνία & το ταξίδι στον αναλογικό Άρη

Συνεχίζοντας η Ελένη περιγράφει το ταξίδι της στους δύο σταθμούς, στην αναλογική Σελήνη και στον αναλογικό Άρη.

«Ο πρώτος μου σταθμός ήταν διαφορετικός από τον δεύτερο. Ήταν η πρώτη γεύση σε ένα νέο κόσμο και η ιδανική μετάβαση για την πιο δύσκολη μου εκπαίδευση μέχρι τώρα, η οποία ήταν στην Χαβάη. Στην αναλογική Σελήνη έμεινα 15 μέρες ενώ στον αναλογικό Άρη έμεινα 33. Μεγάλη διαφορά στην διάρκεια αλλά και στο πρόγραμμα. Στον αναλογικό Άρη ήταν εκπαίδευση που έπρεπε να ήμουν αρκετά πιο δυνατή ψυχικά αλλά και σωματικά. Γνώριζα πως εάν κατάφερνα να τελειώσω αυτή την εκπαίδευση τότε θα ήμουν σε πολύ καλό δρόμο, διότι μου έδωσε την ευκαιρία να αναπτύξω πολύ σημαντικές αξίες τις οποίες πρέπει να έχει ένας κανονικός αστροναύτης. Σε θέμα εκπαίδευσης ήταν απίστευτη. Είχα την ευκαιρία να κάνω κάποια γνωστικά τεστ τα οποία κάνουν οι αστροναύτες στο International Space Station.Ήταν η καλύτερη εμπειρία της ζωής μου παρόλες τις δυσκολίες της. Ένιωθα την έννοια του να είσαι ζωντανός».

Πώς θα μπορούσαμε να μην νιώθουμε υπερηφάνεια γι’αυτό το κορίτσι; Ταξίδεψε στον αναλογικό Άρη σε ηλικία μόλις 21 χρόνων και κατάφερε να υψώσει τη σημαία της Κύπρου στο πιο μεγάλο ηφαίστειο του πλανήτη. Και εκτός αυτού, έμαθε και στην υπόλοιπη ομάδα ποια είναι η Κύπρος.

«Στο Mission patch μας (διαστημικό έμπλαστρο εφαρμόζεται ως επί το πλείστον σε ένα έμβλημα που έχει σχεδιαστεί για διαστημική αποστολή πληρώματος) ήθελαν να τοποθετήσουμε τα κλαδιά ελιάς που υπάρχουν στη σημαία μας στη μέση για να τιμήσουν την Κύπρου».

Η 21χρονη ήταν η πιο νεαρή σε σύγκριση με τους υπόλοιπους που ήταν στην ομάδα της. Δούλεψε πολύ σκληρά γιατί ήθελε να φανεί αντάξια των προσδοκιών, μιας και συνεργαζόταν με άτομα τα οποία δούλευαν σε NASA, US Military αλλά και με άξιους ακαδημαϊκούς. «Όταν συνειδητοποίησα ότι τα συγκεκριμένα άτομα ήθελαν εγώ να είμαι η EVA Leader στις περισσότερες εξορμήσεις μας στον Άρη, ένιωσα απέραντη συγκίνηση».

Μέρα παρά μέρα, εξηγεί η Ελένη, «έπρεπε να παίρνουμε κάποιες μετρήσεις όσον αφορά τη στεγνή λάβα. Το να περπατώ και να δραστηροποιούμε πάνω στο έδαφος του αναλογικού Άρη ήταν ένα από τα καλύτερα συναισθήματα που ένιωσα στη ζωή μου. Όλη η εμπειρία ήταν απίστευτη και ήταν ότι καλύτερο είδα στη ζωή μου μέχρι στιγμής».

Στόχος το ταξίδι στο διάστημα

Αδιαπραγμάτευτος στόχος για την Ελένη το ταξίδι στο διάστημα.

«Αυτές οι εμπειρίες μου δίνουν ώθηση για αυτή την καριέρα. Τα επόμενα βήματα είναι να τελειώσω το πτυχίο μου, το μεταπτυχιακό μου και να αποκτήσω τα 4 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας που χρειάζεται ένας αστροναύτης».

Για την Ελένη εννοείται πως στο πλάνο της υπάρχουν κι άλλες δραστηριότητες και πιστοποιήσεις οι οποίες θα ήθελε να ολοκληρώσει κατά τη διάρκεια των σπουδών της και να συμμετέχει βέβαια και σε άλλες αναλογικές αποστολές.