Το ΓΤΠ συμμετείχε στην εκστρατεία καθαρισμού

Το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, συμμετείχε με ομάδα από το προσωπικό του στην εθελοντική Παγκύπρια Εκστρατεία Καθαρισμού «Let’s Do It! Cyprus 2022 #stoxerisou» που διοργανώθηκε από την Επίτροπο Περιβάλλοντος και το Δίκτυο Εθελοντών Together Cyprus, και πραγματοποιήθηκε την εβδομάδα 24-10 Οκτωβρίου 2022, με κορύφωση της εκστρατείας την Κυριακή, 30 Οκτωβρίου 2022 στις 10:30 π.μ., στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Αθαλάσσας (πλευρά Καραισκάκειου Ιδρύματος), στη Λευκωσία.

Η δράση Let’s Do It! Cyprus αποτελεί μέρος της παγκόσμιας εκστρατείας Let’s Do It! World, που στόχο έχει να απαλλάξει τις φυσικές περιοχές του κόσμου από τα σκουπίδια και να ευαισθητοποίησει το κοινό σε θέματα που αφορούν την προστασία, διατήρηση και αειφόρο διαχείριση του χερσαίου και θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Η εν λόγω εκστρατεία είναι η μεγαλύτερη κίνηση πολιτών που έχει οργανωθεί στον κόσμο, αφού γεννήθηκε το 2008 στην Εσθονία και σήμερα συμμετέχουν πέραν των 190 χωρών.

Η εκστρατεία πραγματοποιείται στην Κύπρο από το 2012, μετρώντας συνολικά περισσότερες από 210 χιλιάδες συμμετοχές, και έχει απαλλάξει την Κύπρο από τόνους σκουπιδιών. Η δράση αποτελεί τη μεγαλύτερη εθελοντική κίνηση που πραγματοποιείται στο νησί μας. Το 2019 συμμετείχαν σχεδόν 50,000 εθελοντές κατατάσσοντας την Κύπρο στην 3η θέση μεταξύ 120 χωρών.