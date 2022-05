Η Κύπρος καθώς και οι πολίτες της αξιοποιούν ικανοποιητικά τις ευκαιρίες για χρηματοδότηση και συμμετοχή σε ανταλλαγές φοιτητών, δήλωσε μεταξύ άλλων η Ευρωπαία Επίτροπος Μαρία Γκάμπριελ, υπεύθυνη για την Καινοτομία, Έρευνα, Πολιτισμό, Εκπαίδευση και Νεολαία, σε γραπτή συνέντευξή της στο ΚΥΠΕ με αφορμή την επίσημη επίσκεψη της στην Κύπρο την Πέμπτη και την Παρασκευή 4 και 5 Μαΐου.

Η κ. Γκάμπριελ κάλεσε ακόμα τους Κύπριους να αξιοποιήσουν τα προγράμματα για να μεταβούν σε περισσότερες χώρες πέραν της Ελλάδας, επισημαίνοντας πως υπάρχουν πολλές ευκαιρίες για αξιοποίηση προγραμμάτων σε χώρες και της Μέσης Ανατολής.

Η κ. Γκάμπριελ αναφέρθηκε επίσης εκτενώς στο πρόγραμμα της ΕΕ για την επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας στις πόλεις της ΕΕ, στο οποίο έγινε αποδεκτή να συμμετάσχει και η Λεμεσός, ενώ απηύθυνε κάλεσμα και στις πόλεις που δεν επελέγησαν πως η Κομισιόν θέλει να συνεχίσει τη συνεργασία και μαζί τους.

Ακόμα, σημειώνει πως η συνεργασία των Ευρωπαϊκών πανεπιστημίων είναι το μέλλον, καλώντας όμως τα κράτη μέλη να ενισχύσουν την χρηματοδότηση της ανώτατης εκπαίδευσης.

Χιλιάδες φοιτητές από την Κύπρο αξιοποίησαν το Erasmus+

Η Κύπρος, σημείωσε απαντώντας σε σχετική ερώτηση η κ. Γκάμπριελ έχει αξιοποιήσει ικανοποιητικά τις ευκαιρίες στην ανώτατη εκπαίδευση μέσω του Erasmus+ όσον αφορά κινητικότητα, ανταλλαγές και ευκαιρίες συνεργασίας, ωστόσο μπορεί να τις αξιοποιήσει ακόμα καλύτερα στο μέλλον.

Ένας τομέας βελτίωσης μπορεί σύμφωνα με την Επίτροπο να είναι η κινητικότητα των φοιτητών. «Πριν την πανδημία του COVID-19 και μέχρι τις 11 Μαρτίου 2020, 3.600 φοιτητές στην ανώτατη εκπαίδευση συμμετείχαν σε μια δραστηριότητα κινητικότητας στο εξωτερικό», σημείωσε, προσθέτοντας πως μεταξύ 2014 και 2020 «πάνω από 4.710 φοιτητές ανώτατης εκπαίδευσης φοίτησαν ή συμμετείχαν σε πρόγραμμα μαθητείας στην Κύπρο, κάτι κατανοητό καθώς η χώρα σας είναι μια όμορφη χώρα με καλά πανεπιστήμια».

Πέρα από τους μισούς Κύπριους φοιτητές, και συγκεκριμένα 2.340, συμμετείχαν σε έργα για μετάβαση στην Ελλάδα, κάτι που όπως είπε είναι κατανοητό λόγω της κοινής γλώσσας. Πρόσθεσε όμως πως «υπάρχουν πολλοί άλλοι ενδιαφέροντες προορισμοί στην ΕΕ».

Η επέκταση του Erasmus και διεθνώς από πέρσι δίνει επίσης την ευκαιρία στον καθένα «να επισκεφθεί μια γειτονική χώρα της Εγγύς Ανατολής για να φοιτήσει, να εκπαιδευτεί ή να διδάξει» συνέχισε.

Η κ. Γκάμπριελ πρόσθεσε πως την χαροποιεί ιδιαίτερα ο υψηλός αριθμός έργων συνεργασίας Erasmus+ στην Κύπρο που ανέρχονται στα 164, καθώς και η συμμετοχή δύο πανεπιστημίων στην Πρωτοβουλία για τα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια.

Από το 2019, η Συμμαχία Νεαρών Πανεπιστημίων για το Μέλλον της Ευρώπης (Young Universities for the Future of Europe - YUFE) λαμβάνει στήριξη της ΕΕ μέσω τόσο του Erasmus+ όσο και του Ορίζοντα 2020, καθώς και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, δημιουργώντας «διεπιστημονικές πανεπιστημιουπόλεις», όπως είπε η κ. Γκάμπριελ.

«Αυτά είναι τα Ευρωπαϊκά πανεπιστήμια του μέλλοντος, όπου φοιτητές, προσωπικό και ερευνητές μπορούν να επωφεληθούν της ανεμπόδιστης κινητικότητας, είτε δια ζώσης, είτε μέσω εικονικών πλατφορμών ή υβριδικά» τόνισε.

Τεράστια ευκαιρία η αποστολή για κλιματικά ουδέτερες πόλεις

Σχολιάζοντας τη συμμετοχή της Λεμεσού στην αποστολή της ΕΕ για κλιματικά ουδέτερες και έξυπνες πόλεις, εξήγησε πως πρόκειται για μια πρωτοβουλία που «εμπλέκει τοπικές αρχές, πολίτες, επιχειρήσεις, επενδυτές καθώς και περιφερειακές και εθνικές αρχές από κάθε κράτος μέλος» με στόχο τη μετατροπή 100 πόλεων σε κλιματικά ουδέτερες και έξυπνες πόλεις μέχρι το 2030.

Το πρόγραμμα, συνέχισε, θα είναι μια τεράστια ευκαιρία για τις τοπικές αρχές να προωθήσουν την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές.

«Πρέπει να πω πως έχουμε λάβει αρκετές άλλες αιτήσεις από Κυπριακές πόλεις αλλά δυστυχώς δεν μπορούσαμε να τις επιλέξουμε όλες σε αυτό το σημείο» σημείωσε, εκφράζοντας όμως την ελπίδα οι εκπρόσωποι των πόλεων αυτών να διαβάσουν τη συνέντευξη και στέλνοντας το μήνυμα πως «θέλουμε να συνεργαστούμε με όλες τους και θα υπάρχουν πολλές ευκαιρίες για να εμπλακούν».

«Οι πόλεις που μπορέσαμε να επιλέξουμε θα αναπτύξουν “Συμβόλαια Κλιματικών Πόλεων” που θα περιλαμβάνουν σχέδια δράσης και στρατηγικές επενδύσεων που θα τις οδηγήσει μέχρι την κλιματική ουδετερότητα» εξήγησε, επισημαίνοντας πως οι στρατηγικές αυτές θα αναπτυχθούν σε συνεργασία με τοπικούς παράγοντες και πολίτες, μέσω ειδικής πλατφόρμας που ήδη λειτουργεί.

«Η πλατφόρμα αυτή θα παρέχει την απαραίτητη τεχνική, κανονιστική και οικονομική βοήθεια στις πόλεις» ενώ το πρόγραμμα Ορίζοντας Ευρώπη θα παρέχει περίπου 350 εκατομμύρια ευρώ την περίοδο 2021 - 2023 σε δράσεις έρευνας και καινοτομίας σε θέματα κινητικότητας, ενέργειας και αστικού σχεδιασμού.

«Ο τελικός στόχος είναι η κλιματική ουδετερότητα όλων των πόλεων της Ευρώπης μέχρι το 2050, κάτι που σημαίνει πως αυτές οι πρώτες πόλεις θα είναι πρωτοστάτες» όπως είπε.

Σε αυτό το πλαίσιο θα προωθηθούν ακόμα συνέργειες όπως η ενθάρρυνση τοπικών εταιριών να αναπτύξουν και να αναβαθμίσουν προϊόντα, υπηρεσίες και λύσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, για την ποιότητα του νερού και τη βιωσιμότητα των πόλεων.

Η Επίτροπος έφερε ως παράδειγμα την Σύμπραξη για την Προώθηση της Αστικής Μετάβασης στην οποία συμμετέχουν εταίροι από 27 χώρες και αφορά τη συνεργασία με πόλεις μικρού και μεσαίου μεγέθους που δεν εμπίπτουν σε προγράμματα του Ορίζοντα Ευρώπη.

Περισσότερη στήριξη από το κράτος στην εκπαίδευση

Σχολιάζοντας τη συνεργασία σε επίπεδο πανεπιστημίων, η κ. Γκάμπριελ υπενθύμισε πως τα Ευρωπαϊκά πανεπιστήμια ήδη έχουν μια «μακροχρόνια παράδοση στην διασυνοριακή συνεργασία».

Τα αποτελέσματα αυτών των προσπαθειών έχουν ενταχθεί στο όραμα της Κομισιόν για τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης μέχρι το 2025 και το όραμα για τον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας, ώστε «να δημιουργηθούν γέφυρες και να διασφαλιστεί πως τα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης μπορούν να συνεργαστούν χωρίς προσκόμματα», επιτρέποντας σε φοιτητές και προσωπικό να επωφεληθούν από την ελεύθερη διακίνηση σε όλη την Ευρώπη για φοίτηση, εργασία και έρευνα.

«Υπάρχουν ήδη 41 μακροπρόθεσμες συμμαχίες Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων στις οποίες εμπλέκονται πάνω από 280 ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης όλων των μεγεθών και ειδών» από χώρες της ΕΕ και χώρες που σχετίζονται με το Erasmus+, ανέφερε.

Σε αυτό το πλαίσιο, εξήγησε, η ΕΕ έχει κινητοποιήσει περίπου 80 δις ευρώ από το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2021 - 2027 και τα κονδύλια του προγράμματος NextGenerationEU για εμβάθυνση της διασυνοριακής συνεργασίας.

«Οι ακαδημαϊκοί και οι ερευνητές αξιοποιούν αυτές τις ευκαιρίες με τον καλύτερο τρόπο, όμως θα ήταν καλό να βλέπουμε επίσης στήριξη και από άλλες πηγές», υπέδειξε, υπενθυμίζοντας πως ενώ η ανώτατη εκπαίδευση στην Ευρώπη εξαρτάται την κρατική χρηματοδότηση, αυτή «έχει μειωθεί ή μείνει στάσιμη την τελευταία δεκαετία στα πλείστα συστήματα ανώτατης εκπαίδευσης».

Σημαντική επένδυση στην τεχνολογική έρευνα και καινοτομία

Η Επίτροπος Γκάμπριελ αναφέρθηκε ακόμα εκτενώς στον ρόλο του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT), τονίζοντας πως η ΕΕ επενδύει σε αυτούς τομείς «επειδή εκεί βρίσκεται το μέλλον της Ευρώπης και όχι μόνο».

Το ΕΙΤ, συνέχισε η Επίτροπος, «έχει φιλόδοξη στρατηγική για το 2021 - 2027 και προϋπολογισμό 3 δισεκατομμυρίων για προώθηση του επόμενου κύματος καινοτομίας στη βαθιά τεχνολογία» για ανάπτυξη λύσεων σε θέματα κλιματικής αλλαγής, υγείας, επιστήμης και ενέργειας.

Κατά την κ. Γκάμπριελ, το ΕΙΤ βρίσκεται σε θέση να αξιοποιήσει ένα δίκτυο πέραν των 3.000 εταίρων και κόμβων σε όλη την Ευρώπη για την ανάπτυξη ταλέντων και δεξιοτήτων, με ένα από τα προγράμματα να αφορά την εξειδίκευση και την επανειδίκευση για ένα εκατομμύριο άτομα μέχρι το 2025, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ατζέντας Καινοτομίας.

Η Επίτροπος αναγνώρισε όμως πως χρειάζεται αντιμετώπιση των «περιφερειακών ανισοτήτων», κάτι που μπορεί να γίνει μέσω του Περιφερειακού Σχεδίου Καινοτομίας το οποίο «συμβάλει στον εντοπισμό και χρηματοδότηση του ταλέντου εκεί που βρίσκεται και όπου μπορεί να κάνει τη μεγαλύτερη διαφορά».

Η Κύπρος, σημείωσε, έχει λάβει σχεδόν 1,8 εκατομμύρια ευρώ σε χρηματοδότηση του ΕΙΤ από την έναρξη του προγράμματος μέχρι το 2019, και ακόμα 640.000 ευρώ το 2019. Το 2020 χορηγήθηκαν περίπου 470.000 εκατομμύρια μέσω της πρωτοβουλίας για την έρευνα για την κλιματική αλλαγή (EIT-Climate KIC).

Τέσσερις οργανισμοί από την Κύπρο συμμετέχουν στις Κοινότητες Γνώσης και Καινοτομίας του ΕΙΤ στους τομείς της επιχειρηματικότητας, πόλεων και περιφερειών, ανώτατης εκπαίδευσης και ερευνητικών ιδρυμάτων, πρόσθεσε η Επίτροπος.

Αναφέρθηκε ακόμα στην παρουσία της πρωτοβουλίας EIT InnoEnergy μέσω του KiNNO Hub στη Λεμεσό το οποίο δημιουργήθηκε το 2007 για τη στήριξη καινοτόμων επιχειρήσεων (start-ups) και επιχειρηματιών στην έρευνα και ανάπτυξη, μέσω του οποίου έχουν εφαρμοστεί πέραν από 60 έργα. Το KiNNO συμμετέχει στο InnoEnergy από το 2015.

Απτά αποτελέσματα από τα προγράμματα για τον πολιτισμό

Απαντώντας σε ερώτηση για τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ανάπτυξη με οργανικό τρόπο ενός κοινού χώρου για τον πολιτισμό και τις τέχνες, η Επίτροπος Γκάμπριελ σημείωσε πως υπάρχει πληθώρα προγραμμάτων όπως τα Creative Europe, Erasmus+ και Ορίζοντας Ευρώπη.

Σύμφωνα με την κ. Γκάμπριελ, η ΕΕ σχεδιάζει τα σχετικά προγράμματα της με την εμπλοκή «περιφερειακών και τοπικών αρχών, ΜΚΟ, οργανώσεων πολιτών, του πανεπιστημιακού κόσμου, των επιχειρήσεων, καλλιτεχνών, κόμβων δημιουργικότητας και FabLabs.

Η Επίτροπος έφερε ως παράδειγμα δράσης της ΕΕ στον τομέα της κινητικότητας στον πολιτισμό το πρόγραμμα Creative Europe, το οποίο όπως είπε είναι το κεντρικό πρόγραμμα για τον πολιτισμό και τον οπτικοακουστικό τομέα.

«Έχουμε ξεκινήσει ένα πρόγραμμα κινητικότητας για καλλιτέχνες και για την διανομή καλλιτεχνικών και πολιτιστικών έργων» ανέφερε η κ. Γκάμπριελ. Μέσω της χρηματοδότησης της κινητικότητας «διασφαλίζουμε πως οι Ευρωπαίοι θα έχουν πρόσβαση στις δημιουργικές δουλειές από άλλες Ευρωπαϊκές κουλτούρες», εξήγησε.

Οι καλλιτέχνες που έχουν λάβει στήριξη έχουν, σύμφωνα με ενημέρωση που έχει λάβει η Κομισιόν, επωφεληθεί πιο μακροπρόθεσμα από αυτήν, καθώς όπως είπε η κ. Γκάμπριελ σχεδόν το 50% που συμμετείχαν σε τέτοια προγράμματα έγιναν στη συνέχεια δέκτες προσφοράς για εργασία.

Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ υπάρχουν αρκετές άλλες ευκαιρίες για start-ups, μικρές και καινοτόμες επιχειρήσεις, αλλά και για κοινωνικά πρότζεκτ και οργανώσεις για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τον γραμματισμό για μέσα επικοινωνίας, για σχολεία, καθώς και για σχεδιασμό μέσω του προγράμματος Worth και για καλλιτέχνες κάτω από το πρόγραμμα STARTS.

