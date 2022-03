Hope For Children & CY4UA βοηθούν τους πληγέντες Ουκρανούς

Με στόχο τη στήριξη παιδιών και οικογενειών που έχουν επηρεαστεί από τον πόλεμο στην Ουκρανία το “Hope For Children” CRC Policy Center (HFC) προχώρησε σε σύμπραξη με το δίκτυο διεθνών εθελοντών που βρίσκονται στην Κύπρο, CY4UA – Cyprus for Ukraine, για την υλοποίηση σημαντικών δράσεων.

Ανταποκρινόμενοι πάντα σε ανθρωπιστικές κρίσεις και δείχνοντας ευαισθησία και διάθεση αλληλεγγύης προς τους Ουκρανούς ενήλικες και παιδιά που έχουν επηρεαστεί από τη Ρωσική εισβολή, ο Οργανισμός μαζί με το δίκτυο CY4UA (https://cy4ua.com) έχει ήδη αρχίσει να στηρίζει πέραν από 380 παιδιά και οικογένειες από Ουκρανία που έχουν αποκλειστεί στην Κύπρο λόγω του πολέμου.

Μέσα από αυτή τη συνεργασία πρόκειται να υλοποιηθούν οι ακόλουθες δράσεις:

Παροχή ειδών πρώτη ανάγκης και υπηρεσιών στήριξης σε οικογένειες Ουκρανικής καταγωγής που έχουν αποκλειστεί στην Κύπρο λόγω του πολέμου που επικρατεί στη χώρα τους. Μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί 108 παιδιά και 275 ενήλικες με τους αριθμούς αυτούς να έχουν αυξητική τάση,

Στις οικογένειες που βρίσκονται στην Κύπρο, το Hope For Children θα προσφέρει ψυχολογική, κοινωνική και νομική στήριξη η οποία περιλαμβάνει αξιολόγηση εξατομικευμένων αναγκών, στήριξη για την εξασφάλιση διαμονής, διευκόλυνση στην πρόσβαση υπηρεσιών υγείας και κρατικών υπηρεσιών, πρόσβαση των παιδιών στην εκπαίδευση, υλοποίηση ψυχο-κοινωνικών δραστηριοτήτων στήριξης στα παιδιά, και όποιες άλλες ανάγκες προκύπτουν στην κάθε περίπτωση ξεχωριστά,

Συλλογή ειδών ένδυσης, φαρμακευτικών προϊόντων και ξηρών τροφών για τις οικογένειες που έχουν αποκλειστεί στην Κύπρο.

Το κοινό μπορεί να στηρίξει αυτές τις δράσεις με τους πιο κάτω τρόπους:

-Xρηματικές δωρεές στο Hope For Children:

HOPE FOR CHILDREN - HD

Αρ. Λογ.: 35700561179

IBAN: CY69002001950000357005611798

SWIFT: BCYPCY2N

-Δωρεά ειδών πρώτης ανάγκης

-Δωρεά μέσω NFTs*

Για να λάβετε περισσότερες πληροφορίες για τους τρόπους συνεισφοράς, που μπορείτε να παραδώσετε είδη πρώτης ανάγκης ή οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες για τη συνεργασία Hope For Children και CY4UA, μπορείτε να καλέσετε στο 22103234 ή να επικοινωνήσετε μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμα www.uncrcpc.org.cy

*Tο Hope For Children συνεργάζεται με προγραμματιστές blockchain από την Function X Foundation και την Pundi X Labs για να δημιουργήσουν το «Hope For Children NFT» για να δεχθεί δωρεά μέσω κρυπτονομισμάτων. Οι συμμετέχοντες θα μπορούν να δωρίσουν κρυπτονομίσματα μέσω της κοπής της περιορισμένης έκδοσης του Hope for Children NFT ως πιστοποιητικό εκτίμησης.

Ένας περιορισμένος αριθμός 50.000 Hope For Children NFT θα είναι διαθέσιμος στους συμμετέχοντες για κόψιμο μέσω MetaMask, f(x)Wallet και άλλων αποκεντρωμένων πορτοφολιών blockchain που υποστηρίζουν το WalletConnect.

Αυτή η σειρά NFTs παρουσιάζει τα παιδιά της Ουκρανίας να κρατούν πινακίδες για να δείξουν την επιθυμία τους, όπως ειρήνη, όχι πόλεμο, αγάπη, θάρρος, εμπιστοσύνη και πολλά άλλα. Συνολικά υπάρχουν 100 διαφορετικά σχέδια. Ο σχεδιασμός του NFT θα επιλέγεται τυχαία. Οι συμμετέχοντες θα μπορούν να δουν το σχέδιο NFT που θα έχουν μετά την κοπή. Το NFT είναι στο πρότυπο BEP-721 και μπορεί να είναι συμβατό με οποιοδήποτε πορτοφόλι blockchain που υποστηρίζει την BNB Smart Chain (προηγουμένως ονομαζόταν Binance Smart Chain). Για την κοπή του Hope for Children NFT απαιτεί 20.000 του κρυπτονομίσματος PURSE (περίπου 20$) και λιγότερο από 0,01 BNB (περίπου 2$).

Όλα τα PURSE που χρησιμοποιούνται για την κοπή του NFT θα δοθούν στο Hope For Children για τις ανάγκες των παραπάνω δράσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Hope For Children NFT: https://medium.com/pundix/pundi-x-and-function-x-foundation-collaborates-with-hope-for-children-crc-policy-center-launch-19559a46a6f1