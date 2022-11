Η Ευρώπη γνώρισε το «Σπίτι του Παιδιού» που λειτουργεί στην Κύπρο

Επ’ευκαιρίας της Ευρωπαϊκής Ημέρας κατά της Σεξουαλικής Κακοποίησης και Εκμετάλλευσης Παιδιού (στις 18 Νοεμβρίου) διεξάγεται σήμερα, 16 Νοεμβρίου στο Στρασβούργο, μια συζήτηση Υψηλού Επιπέδου από το Συμβούλιο της Ευρώπης υπό την Ισλανδική Προεδρία.

Βασικό θέμα συζήτησης: ’Towards Barnahus in ll European States; Ensuring the Rights of Every Child’’ όπου θα αναλυθούν οι Δομές Barnahus. Σκοπός της εκδήλωσης να διασφαλιστεί ότι η κάθε Δομή Barnahus που δημιουργείται είναι πλήρως εναρμονισμένη με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα, νομοθεσίες και πολιτικές εξασφαλίζοντας τη βιωσιμότητα τους. Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης θα παρουσιαστούν successful case studies με την Κύπρο να είναι ανάμεσα στις 3 επιλεγμένες χώρες.

Η πρόεδρος του Συμβουλίου Φωνή, Αναστασία Παπαδοπούλου θα παρουσιάσει την αξιοθαύμαστη προσπάθεια της Δομής «Το Σπίτι του Παιδιού (ΣΤΠ)» και τις θετικές αλλαγές που έχει επιφέρει σε πολιτικό, κοινωνικό και λειτουργικό επίπεδο. Το ΣΤΠ έχει βοηθήσει μέχρι σήμερα 1506 παιδία, θύματα σεξουαλικής κακοποίησης και βίας και τις οικογένειες τους.

Η πρόεδρος αναφέρει «Το Σπίτι του Παιδιού είναι ένα πλαίσιο πολυθεματικής ομαδικής αντιμετώπισης και όχι απλά ένα κτήριο. Και στην Κύπρο αυτό το πλαίσιο έχει πλέον ενταχθεί σε κάθε πυλώνα αντιμετώπισης της σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης παιδιών»

Τι είναι το Σπίτι του Παιδιού και πως λειτουργεί στη Κύπρο

Πρόκειται για μια αναγνωρισμένη δομή βασισμένο στο πρότυπο Barnahus («Σπίτι του Παιδιού») της Ισλανδίας. Διαχειρίζεται περιπτώσεις σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης ανηλίκων σε ένα περιβάλλον φιλικό προς το παιδί, διασφαλίζοντας την ασφάλεια, προστασία και την ευημερία του. Στόχος η αποφυγή του επανατραυματισμού του παιδιού κατά τη διάρκεια της διερεύνησης. Κάτω από τη στέγνη του «Σπίτι του Παιδιού» ενσωματώνονται όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες που διαχειρίζονται περιστατικά σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών όπως, η αστυνομία, οι υπηρεσίες κοινωνικής ευημερίας, η αστυνομία, οι υπηρεσίες ψυχικής υγείας και οι εκπαιδευτικές υπηρεσίες. Την λειτουργεία και διαχείριση έχει ο Οργανισμός ‘Hope For Children” CRC Policy Center με την οικονομική στήριξη του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας.

Το «Σπίτι του Παιδιού» εντάσσεται στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής και του Σχεδίου Δράσης για την Καταπολέμηση της Σεξουαλικής Κακοποίησης και Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας 2016-2019 που υλοποιεί το Συμβούλιο Φωνή.