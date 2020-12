Η Κύπρος προάγει το διάλογο για πράσινο μετασχηματισμό ναυτιλίας

Η επικείμενη διαμόρφωση της νομοθετικής πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για συμπερίληψη της ναυτιλίας στο Σύστημα Εμπορίας Ρύπων της ΕΕ, η οποία εμπίπτει στο πλαίσιο πρωτοβουλιών της “Πράσινης Συμφωνίας” της ΕΕ, βρέθηκε στο επίκεντρο διαδικτυακής συζήτησης, που διοργάνωσε το Υφυπουργείο Ναυτιλίας σε συνεργασία με το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και με τη στήριξη του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση του Υφυπουργείου, στη συζήτηση με θέμα «Emissions Trading System (ETS) in Shipping: Elixir or Threat to Sustainability?», για πρώτη φορά βρέθηκαν στο ίδιο τραπέζι Ρυθμιστικές Αρχές (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωκοινοβούλιο), εκπρόσωποι της ναυτιλιακής βιομηχανίας και Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί (ΜΚΟ) και αντάλλαξαν απόψεις για τους τρόπους που η ναυτιλία θα μπορούσε να συμβάλει ουσιαστικά στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής διατηρώντας παράλληλα την ανταγωνιστικότητα και την στρατηγική της σημασία για την ΕΕ.

Η εν λόγω πρωτοβουλία της Κύπρου, η οποία εκδηλώθηκε εν μέσω της δημόσιας διαβούλευσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για διαμόρφωση της σχετικής νομοθετικής πρωτοβουλίας, αναφέρει το Υφυπουργείο, συγκέντρωσε μεγάλο διαδικτυακό ενδιαφέρον και χαιρετίστηκε από όλο το φάσμα της διεθνούς και ευρωπαϊκής ναυτιλίας, καθώς και από τις Ρυθμιστικές Αρχές.

«Μέσα από αυτή την πρωτοβουλία στάληκε το μήνυμα ότι η Κύπρος, ως σημαντικό ναυτιλιακό κράτος, προάγει τον διάλογο και συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση της διεθνούς και ευρωπαϊκής ναυτιλιακής πολιτικής για σημαντικά θέματα που επηρεάζουν το μέλλον του τομέα, όπως η αντιμετώπιση της μεγάλης πρόκλησης του πράσινου μετασχηματισμού της ναυτιλίας», αναφέρεται.

Τη διαδικτυακή συζήτηση, που συντόνιζε ο Υφυπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Δημητριάδης, χαιρέτησαν ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Κώστας Καδής, και ο Επικεφαλής του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο, Ανδρέας Κεττής.

Ρυθμιστικές Αρχές, ναυτιλιακή βιομηχανία και ΜΚΟ υπογράμμισαν την ανάγκη για στενή συνεργασία για ένα πιο αειφόρο μέλλον του ναυτιλιακού τομέα, τονίζοντας την ανάγκη συνεισφοράς της ναυτιλίας στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και επισημαίνοντας παράλληλα τον διεθνή χαρακτήρα και τις ιδιαιτερότητες του τομέα της ναυτιλίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ