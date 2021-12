Η Κύπρος υποδέχεται τον Πάπα με τις δέουσες τιμές

Η Κύπρος υποδέχεται τον Πάπα Φραγκίσκο με τις δέουσες τιμές Αρχηγού Κράτους στο αεροδρόμιο Λάρνακας στις 15:00 το απόγευμα.

Τον Πάπα, θα υποδεχθεί και θα καλωσορίσει στην Κύπρο, η Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Αννίτα Δημητρίου σε κόκκινο χαλί.

Ακολούθως ο Πάπας Φραγκίσκος θα επιθεωρήσει Τιμητικό Διακλαδικό Στρατιωτικό Άγημα το οποίο θα αποτελείται από τα τρία σώματα στρατού της Εθνικής Φρουράς, το Ναυτικό, την Αεροπορία και τον Στρατό Ξηράς με σημαίες του Βατικανού και της Κυπριακής Δημοκρατίας ενώ θα παιανίζει η φιλαρμονική μπάντα της Αστυνομίας το Εμβατήριο Υποδοχής και το Εμβατήριο Επιθεώρησης.

Στην συνέχεια θα γίνουν οι συστάσεις των δυο αντιπροσωπειών οι οποίες θα αποτελούνται από δεκατρία άτομα η κάθε μια.

Η Κυπριακή αντιπροσωπεία αποτελείται κατά βάσει από μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου και συγκεκριμένα από τους Υπουργούς Εξωτερικών Νίκο Χριστοδουλίδη, Οικονομικών Κωνσταντίνο Πετρίδη, Εσωτερικών Νίκο Νουρή, Παιδείας Πρόδρομο Προδρόμου, Γεωργίας Κώστα Καδή, Εργασίας Ζέτα Αιμιλιανίδου, Δικαιοσύνης Στέφη Δράκου, την Υφυπουργό Κοινωνικής Πρόνοιας Αναστασία Ανθούση, τον Προεδρικό Επίτροπο για Ανθρωπιστικά θέματα και θέματα Αποδήμων Φώτης Φωτίου, την Αναπληρώτρια Κυβερνητική Εκπρόσωπο Νιόβη Παρισινού, την Αναπληρώτρια Διευθύντρια του Διπλωματικού Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας Κούλα Σοφιανού και από το Διπλωματικό Γραφείο του Προέδρου της Δημοκρατίας το Γιώργο Γιάγκου και τον Πρέσβη της Κύπρου στο Βατικανό ο Γιώργο Πουλλίδη.

Η αντιπροσωπεία από το Βατικανο θα αποτελείται από δεκατρία μέλη της κυβέρνησης του Βατικανού που θα συνοδεύσουν τον Παπα στο ταξίδι στην Κύπρο.

Στο αεροδρόμιο λόγω δρακόντιων μέτρων ασφαλείας θα βρίσκονται μόνο 30 (τριάντα) μικρά παιδιά από Καθολικά σχολεία της Κύπρου τα οποία θα κρατούν σημαίες της Κύπρου και του Βατικανού. Τα παιδιά θα είναι από τα Σχολεία: Άγιος Μάρωνας και Τέρρα Σάντα (Λευκωσία) και Αγία Μαρία (Λεμεσός).

Ακολούθως ο Παπας θα εισέλθει για λίγα λεπτά στον χώρο VIP του παλαιού Αεροδρομίου Λάρνακας και στην συνέχεια η αυτοκινητοπομπή θα αναχωρήσει για Λευκωσία συνοδεία ισχυρής αστυνομικής δύναμης.

