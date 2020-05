Η πανδημία επιβεβαίωσε την σημαντικότητα του ρόλου των νοσηλευτών

Φέτος, η πανδημία COVID-19 έρχεται τραγικά να επιβεβαιώσει την σημαντικότητα του ρόλου των νοσηλευτών/νοσηλευτριών και των μαιών για ακόμη μια φορά, αναφέρει σε μήνυμα του για την Παγκόσμια Ημέρα Νοσηλευτών που είναι η 12η Μαΐου, ο Διευθυντής Νοσηλευτικών Υπηρεσιών Αντρέας Ξενοφώντος.

Η Διεύθυνση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας εκφράζει θερμότατα συγχαρητήρια προς όλους τους νοσηλευτές/τριες, τις μαίες της Κύπρου, για την αξιέπαινη συνεισφορά τους μέσω του έργου τους στην αντιμετώπιση της πανδημίας, διασφαλίζοντας την υγεία του πληθυσμού.

Η 12η Μαΐου θεσμοθετήθηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ως Ημέρα Τιμής για τους νοσηλευτές/τριες ολόκληρης της παγκόσμιας κοινότητας. Η ημέρα αυτή είναι αφιερωμένη σε όλους τους νοσηλευτές/νοσηλεύτριες, τις μαίες, στα εκατομμύρια νοσηλευτών που απασχολούνται στα Συστήματα Υγείας σε όλο τον κόσμο, προσφέροντας αφείδωλα τις ανεκτίμητες υπηρεσίες τους.

Το Διεθνές Συμβούλιο Νοσηλευτών – ICN, που αποτελεί την παγκόσμια φωνή της Νοσηλευτικής, επιλέγει φέτος ως θέμα των εκδηλώσεων με ευκαιρία τη Διεθνή Ημέρα Νοσηλευτών, τον τίτλο “Nurses: A voice to lead – Nursing the world to health” / «Νοσηλευτές/τριες: Ηγετική Φωνή – Φροντίζοντας την παγκόσμια υγεία».

Μέσα από την φετινή θεματολογία του ICN, δίνεται η ευκαιρία για κατανόηση του ρόλου των νοσηλευτών, τη συμβολή τους στη διασφάλιση του αναφαίρετου δικαιώματος στην υγεία για όλο τον κόσμο, εστιάζοντας στην πραγματική αξία των νοσηλευτών.

Οι εορτασμοί για φέτος είναι εξαιρετικά ξεχωριστοί, αφού ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) έχει ορίσει το 2020 ως «Έτος Νοσηλευτών/τριών και Μαιών», προς τιμήν της 200ης επετείου από τη γέννηση της Florence Nightingale. Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, οι νοσηλευτές/τριες και οι μαίες είναι απαραίτητες για την επίτευξη της κάλυψης της παγκόσμιας υγείας. Οι νοσηλευτές/τριες και οι μαίες, άλλωστε, αποτελούν πάνω από το 50% του εργατικού δυναμικού υγείας σε πολλές χώρες και επίσης αποτελούν περισσότερο από το 50% του ελλείμματος του παγκόσμιου εργατικού δυναμικού υγείας έως το έτος 2030.

Σύμφωνα με την πρόεδρο του ICN Annette Kennedy, αναμένεται το 2020 να είναι μια σημαντική χρονιά για το επάγγελμα των νοσηλευτών και των μαιών. Ευελπιστεί όπως κατά το 2020 αναδειχθεί ο ρόλος τους και η σημαντικότητά τους στην παροχή υγειονομικής περίθαλψης και εκτιμηθεί το ότι συμβάλλουν ανεκτίμητα στην υγεία των ανθρώπων παγκοσμίως. Επίσης τονίζει πως οι νοσηλευτές/τριες και οι μαίες, λόγω του μοναδικού ρόλου τους να εργάζονται με άτομα από την γέννηση έως τον θάνατο, πρέπει να συμμετέχουν αναμφίβολα στην χάραξη πολιτικής υγείας.

Μέσω του φετινού μηνύματος, αναφέρει ο κ. Ξενοφώντος, καλούνται να εμπνευστούν οι νοσηλευτές/τριες και οι μαίες, και να αποδείξουν στις Κυβερνήσεις και στην κοινωνία ότι αποτελούν μια δυνατή φωνή, μια φωνή ηγετική, είναι αυτοί που επιτελούν κατά την καθημερινή τους δράση αξιέπαινο έργο στην πρόσβαση ολόκληρου του πληθυσμού σε υπηρεσίες υγείας, στην εκπαίδευση του πληθυσμού, στην καινοτομία, στην καταπολέμηση της φτώχειας, της πείνας και της ανισότητας.

Όπως αναφέρει ο κ. Ξενοφώντος, οι νοσηλευτές/τριες και οι μαίες σώζουν ζωές και βελτιώνουν, προστατεύουν και προάγουν την υγεία και την ευημερία, παρέχουν φροντίδα 24 ώρες το 24ωρο, 7ημέρες την εβδομάδα, από την γέννηση έως το θάνατο. Οι νοσηλευτές/τριες και οι μαίες αποτελούν το θεμέλιο για παροχή υψηλής ποιότητας, οικονομικά προσιτής φροντίδας.

Καλούνται τώρα, σημειώνει, να αναλάβουν δράση, να δημιουργήσουν μια νέα ομάδα νέων ηγετών που θα οδηγήσει το νοσηλευτικό/μαιευτικό επάγγελμα στην επόμενη δεκαετία.

