Η πολιτεία αποτίνει φόρο τιμής στα θύματα του Ολοκαυτώματος

Εβδομήντα επτά χρόνια μετά το Ολοκαύτωμα και το τέλος της ναζιστικής θηριωδίας στο Άουσβιτς-Μπίρκεναου, η κυπριακή πολιτεία και κοινωνία, μαζί με τη διεθνή κοινότητα, αποτίνει φόρο τιμής στα θύματα, αναφέρει, σε γραπτή δήλωση του για τη σημερινή Διεθνή Ημέρα Μνήμης για τα Θύματα του Ολοκαυτώματος, ο Υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, Πρόδρομος Προδρόμου.

«Ενθυμούμενοι το έγκλημα εκείνο που οδήγησε σχεδόν έξι εκατομμύρια ανθρώπους στον θάνατο, εκφράζουμε, γι’ ακόμα μια φορά, την έντονη καταδίκη και την αποστροφή μας απέναντι στον ολοκληρωτισμό και το φυλετικό μίσος, καθώς και την αλληλεγγύη μας προς τον λαό του Ισραήλ και την εβραϊκή διασπορά», προσθέτει.

Σημειώνει ότι η κυπριακή πολιτεία παραμένει προσηλωμένη στην αναγκαιότητα διατήρησης της ιστορικής μνήμης.

«Τόσο στη βάση των παραδοσιακών δεσμών φιλίας με το Ισραήλ και τον εβραϊκό λαό, αλλά και μέσα από τις εμπειρίες της γενοκτονίας εναντίον του μικρασιατικού ελληνισμού από την Τουρκία, αλλά και της ιταμής απόπειρας εθνοκάθαρσης που εξελίσσεται σήμερα στα κατεχόμενα εδάφη της Κύπρου από την Τουρκία, ο κυπριακός λαός δείχνει ιδιαίτερη ευαισθησία για το Ολοκαύτωμα και τις διώξεις κατά του εβραϊκού λαού. Μεθερμηνεύοντας αυτά τα αισθήματα των Κυπρίων πολιτών, εκδηλώνουμε την ενεργό αλληλεγγύη μας στον λαό του Ισραήλ και φέρνουμε στη μνήμη τη στήριξη που πρόσφεραν οι Κύπριοι κατά την περίοδο 1946-49 σε περίπου 50 χιλιάδες Εβραίους πρόσφυγες, οι οποίοι διέμειναν για κάποιο χρονικό διάστημα στη χώρα μας», συμπληρώνει ο κ. Προδρόμου, στη δήλωση του.

Παράλληλα, αναφέρει, με τους στενούς δεσμούς φιλίας και συνεργασίας με τον εβραϊκό λαό, «η στάση της χώρας μας ορμάται από βασικές θέσεις αρχών και προσήλωση σε παναθρώπινες αξίες».

«Γι’ αυτό τον λόγο, η Κυπριακή Κυβέρνηση προχώρησε πρόσφατα στην υιοθέτηση του διεθνούς λειτουργικού ορισμού του Αντισημιτισμού -όπως αυτός καθορίζεται από τη Διεθνή Συμμαχία για τη Μνήμη του Ολοκαυτώματος (IHRA)- ως χρήσιμου καθοδηγητικού εργαλείου εκπαίδευσης και κατάρτισης. Με την απόφαση αυτή, επαναβεβαιώθηκε η προσήλωση της Κυπριακής Δημοκρατίας στην εμπέδωση του σεβασμού της διαφορετικότητας και στην αντιμετώπιση κάθε μορφής διακρίσεων, ρατσισμού και ξενοφοβίας, συμπεριλαμβανόμενου και του Αντισημιτισμού. Επίσης, η Κύπρος έχει ενταχθεί στη Διεθνή Συμμαχία για τη Μνήμη του Ολοκαυτώματος -με καθεστώς παρατηρητή- και με αυτή την ενέργεια δηλώνουμε για ακόμα μια φορά το έμπρακτο ενδιαφέρον μας για καταπολέμηση του Αντισημιτισμού», προσθέτει.

Ο κ. Προδρόμου αναφέρει ότι με την ευκαιρία της Διεθνούς Ημέρας Μνήμης του Ολοκαυτώματος, το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, σε συνεργασία με την Πρεσβεία του Ισραήλ στην Κύπρο και το Κέντρο Διδασκαλίας και Έρευνας του Ολοκαυτώματος- Yad Vashem, που εδρεύει στην Ιερουσαλήμ, διοργανώνει μια σειρά από δράσεις μνήμης και συνείδησης.

Συγκεκριμένα, σημειώνει, προγραμματίζονται σειρά διαδικτυακών επιμορφωτικών σεμιναρίων για εκπαιδευτικούς με θέμα το Ολοκαύτωμα (Φεβρουάριος – Μάρτιος 2022), διαδικτυακή διάλεξη από τον κ. Moshe Aelion, επιζήσαντα του Ολοκαυτώματος, για μαθητές/μαθήτριες Γυμνασίων, Λυκείων και Τεχνικών Σχολών (2 Φεβρουαρίου 2022), έκθεση με τίτλο: «Αχτίδες Φωτός: Γυναίκες στο Ολοκαύτωμα (Spots of Light: To be a Woman in the Holocaust)», σε διάφορα σχολεία και προκηρύσσεται Παγκύπριος Μαθητικός Διαγωνισμός Δημιουργικής Έκφρασης με τίτλο: «Τιμή στα Θύματα του Ολοκαυτώματος – Μάχη ενάντια στον Αντισημιτισμό», στο πλαίσιο της Διεθνούς Ημέρας Μνήμης Ολοκαυτώματος.