Η συμμετοχή της O.W. στο συνέδριο Leveraging Digital Economy Cy

Την Πέμπτη 10 Μαρτίου 2022, το ΚΕΒΕ σε συνεργασία με την Top Kinisis Conferences & Events διοργάνωσε με μεγάλη επιτυχία το συνέδριο Leveraging Digital Economy Cyprus.

Στη διοργάνωση συμμετείχαν άτομα και οργανισμοί από διάφορους κλάδους της οικονομίας, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για διάφορους τομείς της ψηφιακής οικονομίας όπως το fintech, το νομικό πλαίσιο, στοιχεία από τον Πανευρωπαϊκό οργανισμό Eurocommerce για το παγκόσμιο ηλεκτρονικό εμπόριο, την κυβερνοασφάλεια, το ηλεκτρονικό marketing, καθώς επίσης και το όραμα των ειδικών για το ψηφιακό μέλλον της Κύπρου. Στο πλαίσιο του συνεδρίου πραγματοποιήθηκαν εργαστήρια, κατά τη διάρκεια των οποίων οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν διάφορες θεματικές του συνεδρίου.

Ανάμεσα στους καλεσμένους ήταν και η O.W.Digital και η Apeiron Digital, την οποία αντιπροσώπευσαν ως ομιλητές οι Head of Opium Works Σταυριάνα Ναθαναήλ και Head of Performance and eCommerce Χριστόφορος Τζιηρτζιηπής.

Στις παρουσιάσεις τους, τα δύο μέλη της ομάδας μίλησαν και ανέλυσαν, τα νέα δεδομένα στον digital κόσμο, το μέλλον του e-commerce, αλλά και πώς το metaverse, θα αλλάξει τη ζωή και την αγορά όπως τις ξέρουμε μέχρι σήμερα.

Σύμφωνα με έρευνα του Hootsuite (2021), για την online συμπεριφορά του καταναλωτή, φάνηκε πως το 86% των καταναλωτών, θα πληρώσουν χωρίς δεύτερη σκέψη για εμπειρίες που θα τους συνεπάρουν και θα θυμούνται για μια ζωή.

Ακόμη, το omnichannel marketing, μια ομοιόμορφη και συνεπής χρηστική εμπειρία για τους πελάτες μιας εταιρείας σε όλα τα διαθέσιμα κανάλια πωλήσεων και marketing, αφού μια εταιρεία μπορεί να “ενώσει” και να αυτοματοποιήσει το συγχρονισμό όλων των διαθέσιμων σημείων επαφής (κανάλια επικοινωνίας και υπηρεσιών). Η ενοποίηση (ή ολοκληρωση) των υπηρεσιών επιτυγχάνεται είτε μέσω κοινής omni-channel πλατφόρμας λογισμικού η οποία θα παρέχει κεντρικό σύστημα διαχείρισης των απαραίτητων πληροφοριών (προϊόντα, αποθέματα, πελάτες, παραγγελίες, προμηθευτές κλπ.), είτε με την διασύνδεση ολων των επιμέρους συστημάτων που χρησιμοποιεί η εταιρεία (erp, crm, scm, eshop, amazon, pos κλπ.) με μηχανισμούς αυτόματου συγχρονισμού και ενημέρωσης των δεδομένων τους.

Όταν μια εταιρεία στέλνει ένα μήνυμα σε διάφορα κανάλια που αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και με τον πελάτη, διατηρώντας κοινά μηνύματα σε όλη τη διαδρομή του χρήστη φαίνεται, μέσα από έρευνες ότι τα ποσοστά αφοσίωσης στις αυτοματοποιημένες ροές σε όλα τα κανάλια είναι 18,9% έναντι 5,4% μιας καμπάνιας ενός καναλιού. Η συχνότητα αγορών αυξήθηκε κατά την αλληλεπίδραση με 3+ κανάλια, κατά 250% σε σύγκριση με πελάτες που ασχολήθηκαν μόνο με 1 κανάλι και υπήρξε και αύξηση 13% στη μέση τιμή παραγγελίας ανά παραγγελία έναντι ενός καναλιού.

Τρίτο και πιο σημαντικό στοιχείο, το metaverse είναι ένας εικονικός κόσμος στον οποίο οι χρήστες, οι επιχειρήσεις και οι ψηφιακές πλατφόρμες μπορούν να υπάρχουν και να αλληλεπιδρούν. Περιλαμβάνει τα πάντα, από εικονικές πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης και τυχερών παιχνιδιών (π.χ. Roblox) έως NFT.

Χορηγοί και υποστηρικτές της εκδήλωσης ήταν οι εταιρείες Τράπεζα Κύπρου, Eccombx, Odyssey Cybersecurity, K. Argyridou & Associates LLC, όπως επίσης και οι οργανισμοί Eurocommerce και Techisland. Χορηγός επικοινωνίας ήταν η εταιρεία Digital Tree.