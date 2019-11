Ιδρύθηκε το Cyprus VAT Association (CYVA)

Ιδρύθηκε χθες το Cyprus VAT Association (CYVA) με σκοπό να προσφέρει ενιαία και ανεξάρτητη φωνή σε όλους τους επαγγελματίες και επιχειρήσεις στην Κύπρο για θέματα Φόρου Προστιθεμένης Αξίας (ΦΠΑ).

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Συνδέσμου, κύριοι σκοποί της σύστασης του είναι η προώθηση φορολογικών, νομικών και συναφών θεμάτων ΦΠΑ με την κυβέρνηση, το νομοθετικό σώμα και το Τμήμα Φορολογίας για υιοθέτηση και εφαρμογή τους, η συμβολή στην ορθή εφαρμογή των Ευρωπαϊκών Οδηγιών και Κανονισμών αναφορικά με το ΦΠΑ στην Κυπριακή νομοθεσία, ο εκσυγχρονισμός και απλούστευση της Κυπριακής νομοθεσίας ΦΠΑ και η διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλους διεθνείς φορείς για θέματα Κυπριακού ΦΠΑ.

Σκοπός επίσης του συνδέσμου είναι η επιμόρφωση των μελών του, επαγγελματικών φορέων και οργανώσεων - κυβερνητικών και μη - σε θέματα ΦΠΑ και η προώθηση και εξυπηρέτηση του κοινωνικού και ευρύτερου δημόσιου συμφέροντος σε σχέση με θέματα έμμεσης φορολογίας.

Δικαίωμα εγγραφής στον σύνδεσμο έχουν επιχειρήσεις στην Κύπρο όπως δικηγορικά, λογιστικά και ελεγκτικά γραφεία, εταιρείες παροχής διοικητικών υπηρεσιών, εταιρείες Κυπριακών και διεθνών δραστηριοτήτων καθώς και οι αυτοτελώς εργαζόμενοι.

Το ιδρυτικό συνέδριο του CYVA διεξήχθη την Πέμπτη, 21 Νοεμβρίου 2019 στη Λευκωσία, κατά το οποίο τα ιδρυτικά μέλη του συνδέσμου, Chelco VΑΤ Ltd, Nexia Poyiadjis, Σκορδής, Παπαπέτρου & Σία ΔΕΠΕ, Ανδρέας Κονναρής ΔΕΠΕ, GDK Optimus Audit Services Ltd, C. Efstathiou Audit Ltd και Kinanis LLC εξέλεξαν το διοικητικό συμβούλιο του συνδέσμου και συζήτησαν τα πρώτα τους βήματα.

Προέδρος του Συνδέσμου εκλέχθηκε η Συνέταιρος του δικηγορικού γραφείου, Kinanis LLC, Δήμητρα Κωνσταντίνου, αντιπρόεδρος ο σύμβουλος ΦΠΑ και Διευθύνων Σύμβουλος της Chelco VΑΤ Ltd, Αλέξης Τσιελεπής, γραμματέας ο Σύμβουλος της Chelco VΑΤ Ltd, Παναγιώτης Παναγή, και ταμίας η Ανώτερη Συνέταιρος του ελεγκτικού γραφείου Nexia Poyiadjis, Σουζάνα Πογιατζή.

Σε δηλώσεις της στο τέλος του συνεδρίου, η κ. Κωνσταντίνου είπε ότι ο CYVA παρέχει σε όλους ανεξαίρετα τους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις την ευκαιρία να συσπειρωθούν και να βελτιώσουν και εκσυγχρονίσουν τις υφιστάμενες νομοθεσίες και κανονισμούς ΦΠΑ για «ορθή, αποτελεσματική και δίκαιη πρακτική εφαρμογή του φόρου αυτού στην Κυπριακή κοινωνία και οικονομία».

Πρόσθεσε ότι ο σύνδεσμος θα επιστρατεύσει όλη την γνώση και τεχνογνωσία που διαθέτει για να επιμορφώσει και καταρτίσει σωστά τόσο τους επαγγελματίες έμμεσης φορολογίας όσο και τις επιχειρήσεις στο νησί.

