Invest Cyprus: Η Κύπρος παραμένει ασφαλής τουριστικός προορισμός

Τις αξιοσημείωτες επιδόσεις που κατέγραψε η Κύπρος στη μάχη κατά της πανδημίας Covid-19, διατηρώντας τη φήμη της ως ένας ασφαλής προορισμός, πρόταξε ο Γενικός Διευθυντής του Κυπριακού Οργανισμού Προώθησης Επενδύσεων, Γιώργος Καμπανέλλας, στο πλαίσιο διαδικτυακής συζήτησης για τον τουρισμό.

>>> Τώρα η Offsite και σε app. Κατεβάστε ΕΔΩ για Android και ΕΔΩ για iOS <<<

Δείτε επίσης: Ετοίμασε κατάλογο 20 χωρών για πτήσεις ο Περδίος

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Invest Cyprus, τη διαδικτυακή συζήτηση με τίτλο: «Commonwealth Tourism During the COVID-19 Lockdown: Immediate Responses and Future Opportunities», διοργάνωσε το Commonwealth Enterprise & Investment Council και σε αυτήν συμμετείχαν μεταξύ άλλων η Υπουργός Τουρισμού της Μάλτας, Hon Julia Farrugia, ο πρώην Πρόεδρος των Μαλδιβών Mohammed Nasheed, καθώς και εκπρόσωποι μεγάλων αεροπορικών εταιρειών και ομίλων που δραστηριοποιούνται στους τομείς της κρουαζιέρας και της φιλοξενίας.

Ο Γενικός Διευθυντής του Invest Cyprus, ενώπιον διεθνούς ακροατηρίου κυρίως από χώρες-μέλη της Κοινοπολιτείας, στάθηκε ιδιαίτερα στα θετικά αποτελέσματα που κατέγραψε η Κύπρος στο πλαίσιο της προσπάθειας αντιμετώπισης της πανδημίας και απέδωσε αυτήν την επιτυχία στα μέτρα που εγκαίρως λήφθηκαν από το κράτος για περιορισμό της εξάπλωσης του ιού καθώς και στην υπεύθυνη συμπεριφορά των Κυπρίων. Ο κ. Καμπανέλλας υπογράμμισε ότι η χώρα μας πέτυχε όχι απλώς να διατηρήσει την φήμη της ως ασφαλής προορισμός, αλλά και να ενισχύσει τη θετική της εικόνα στο εξωτερικό, ως ένα κράτος ικανό να λαμβάνει δύσκολες αποφάσεις εγκαίρως και να αντεπεξέρχεται στις όποιες δυσκολίες προκύπτουν.

Σε δήλωσή του ο κ. Καμπανέλλας τόνισε ότι ο Invest Cyprus θα εντείνει το επόμενο χρονικό διάστημα τις προσπάθειές του στον τομέα των τουριστικών επενδύσεων μέσω της εξειδικευμένης μονάδας του, TourInvest. «Επικεντρωνόμαστε στην ανάδειξη των εξαιρετικών επιδόσεων της Κύπρου στη μάχη κατά της πανδημίας, τόσο για την επιλογή της χώρας μας έναντι άλλων τουριστικών προορισμών, όσο και στην προσπάθεια προσέλκυσης ξένων επενδυτών στο νησί», επεσήμανε.

ΚΥΠΕ