John Christodoulou: Το φιλανθρωπικό του έργο & η εισβολή του 1974

Ο κ. John Christodoulou έδωσε πριν λίγες μέρες διαδικτυακή συνέντευξη στον Πρόεδρο της Εθνικής Κυπριακής Ομοσπονδίας του Ηνωμένου Βασιλείου (National Federation of Cypriots in the UK) κ. Χρίστο Καραολή. Η συνέντευξη με τη συμμετοχή του κ. Φώτη Φωτίου, Επιτρόπου Προεδρίας, και του κ. Ανδρέα Κακουρή, Υπάτου Αρμοστή της Κύπρου στο Η.Β., διοργανώθηκε στο πλαίσιο της σειράς ‘In Conversation’ με καταξιωμένους Κύπριους της διασποράς.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης ο κ. John Christodoulou, o επιτυχημένος επιχειρηματίας και φιλάνθρωπος, μίλησε για τις τραυματικές του παιδικές αναμνήσεις από την Τουρκική εισβολή το 1974 και τη μετανάστευση μαζί με την οικογένειά του ως πρόσφυγες στο Λονδίνο. Παρουσίασε, επίσης, σε συντομία την καταξιωμένη καριέρα του και τη δημιουργία του Yianis Group. O κ. John Christodoulou μίλησε ακόμα για δύο σημαντικά θέματα τα οποία βρίσκονται στην καρδιά του: για το έργο του Φιλανθρωπικού Ιδρύματος ‘Yianis Christodoulou Foundation’ το οποίο στηρίζει ευάλωτες ομάδες παιδιών και νέων που χρήζουν στήριξης, καθώς και για το Κυπριακό πρόβλημα το οποίο όπως αναφέρει πρέπει να επιλυθεί άμεσα.

Δείτε πιο κάτω το βίντεο με την συνέντευξη:

Για περισσότερες πληροφορίες για το Φιλανθρωπικό Ίδρυμα ‘Yianis Christodoulou Foundation’, μπορείτε να επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα https://www.yianischristodouloufoundation.com/

Μπορείτε επίσης να επισκεφθείτε το Facebook: https://www.facebook.com/YCFoundationCy/ και το Instagram https://www.instagram.com/ycf_cyprus