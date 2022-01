KITASWEATHER: Κίτρινη προειδοποίηση για σφοδρούς ανέμους

Κίτρινη προειδοποίηση για σφοδρούς έως θυελλώδεις νοτιοδυτικούς ανέμους. Να είσαι ενήμερος!!!

>>>> KITASWEATHER: Πιθανόν να χιονίσει στη Λευκωσία την Τετάρτη <<<<

Σφοδροί έως θυελλώδεις νοτιοδυτικοί άνεμοι θα επηρεάσουν κυρίως τα προσήνεμα παράλια, προσήνεμα ορεινά/ημιορεινά και κορυφές βουνών κατά διάρκεια της προειδοποίησης. Σε αυτές τις περιοχές, οι άνεμοι θα πνέουν σφοδροί έως θυελλώδεις 7-8 μποφόρ, με ριπές που θα φτάνουν παροδικά τα 9-10 μποφόρ.

Λόγω των ισχυρών έως σφοδρών ανέμων που αναμένεται να επηρεάσουν την περιοχή μας, πιθανό να δημιουργηθούν προβλήματα κυρίως στο οδικό δίκτυο, λόγω αποκοπής δέντρων ή από παρασυρόμενα από τον άνεμο αντικείμενα, διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος και μεμονωμένες καταστροφές σε γεωργικές καλλιέργειες και περιουσίες, ενώ το κοινό καλείται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό για να μη θέσει τον εαυτό του σε κίνδυνο.

Ισχύει από: 13:00 Τ.Ω, 18/01/2022. Μέχρι 20:00 Τ.Ω, 18/01/2022

Ώρα έκδοσης: 09:30 Τ.Ω, 18/01/2022

Yellow Warning issued for near gale to gale force southwesterly winds. Be aware!!!

Near gale to gale force southwesterly winds are expected to affect mainly the windward coastal areas/high ground as well as mountain tops during the warning period. In those areas, near gale to gale force 7-8 Bft winds are expected, with gusts locally reaching 9-10 Bft.

Due to the strong breeze to gale force winds that are expected to affect the island, travel disruption might locally occur from downed trees and flying debris, which may lead to power outages and damage to buildings and vehicles.

Valid from 13:00 LT, 18/01/2022. Till: 20:00 LT 18/01/2022

Issued at: 09:30 LT, 18/01/2022