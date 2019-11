Κόκκινος-Στρατηγική & συνέργειες καθορίζουν την ανταγωνιστικότητα

To μέγεθος μιας χώρας δεν καθορίζει την ανταγωνιστικότητά της αλλά αυτό που έχει την πιο ζωτική σημασία είναι να υπάρχει στρατηγική και όραμα που να τυγχάνουν της καλύτερης δυνατής εκτέλεσης και να επιδιώκονται συνέργειες, δήλωσε ο Κυριάκος Κόκκινος, επικεφαλής επιστήμονας της Κυπριακής Δημοκρατίας για την Έρευνα και την Καινοτομία, σε ομιλία που απηύθυνε το πρωί στην Διάσκεψη των Προέδρων των Κοινοβουλίων Μικρών Κρατών Ευρώπης που συνέρχεται στη Λευκωσία.

Ο κ. Κόκκινος ο οποίος ανέπτυξε το θέμα «Μικρά ευρωπαϊκά κράτη στην ψηφιακή εποχή: προκλήσεις, ευκαιρίες και βέλτιστες πρακτικές», σημείωσε στην ομιλία του ότι ο ρυθμός των αλλαγών στην ψηφιακή εποχή δεν αφορά μόνο την τεχνολογία, αλλά το δημογραφικό, την μετανάστευση, την κλιματική αλλαγή και την οικονομική ανάπτυξη ανατολής και δύσης και πως αυτά επηρεάζουν τα μικρά ευρωπαϊκά κράτη.

Ανέφερε ότι στην ίδια την ΕΕ υπάρχει ψηφιακό χάσμα μεταξύ των κρατών μελών όπου πχ στο δείκτη ψηφιακής οικονομίας και κοινωνίας η Φινλανδία παραμένει στην κορυφή και τα άλλα κράτη ακολουθούν ενώ η Λιθουανία είναι στην 29η θέση σε παγκόσμιο επίπεδο.

Σε παγκόσμια κλίμακα, είπε, οι ΗΠΑ παραμένουν πρώτη χώρα και ακολουθεί η Σιγκαπούρη, μια μικρή σε μέγεθος χώρα κάτι που αποδεικνύει στην πράξη ότι το μέγεθος δεν έχει σημασία, αλλά η στρατηγική και η εκτέλεση.

Αναφέρθηκε σε διάφορους προβληματισμούς και ερωτήματα που αναφύονται σε σχέση με την τεχνολογία και τον αντίκτυπό της στις ζωές των πολιτών όπως για παράδειγμα η ασφάλεια των θέσεων εργασίας, τα πρότυπα διαβίωσης, η εκπαίδευση, η ασφάλει, η στέγαση και άλλα.

Ο Επικεφαλής Επιστήμονας ανέφερε ότι αυτό που πρέπει να έχουμε κατά νου όταν διαμορφώνουμε πολιτικές είναι ότι στο μέλλον θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε τη λεγόμενη μάχη των ψηφιακών δεξιοτήτων, τονίζοντας ότι τα παιδιά μας σήμερα που θα είναι οι μελλοντικοί εργαζόμενοι, θα πρέπει να έχουν αυτές τις δεξιότητες, να είναι δημιουργικοί, να έχουν προσαρμοστικότητα και να μπορούν να έχουν δεξιότητες στην επίλυση προβλημάτων. Η γνώση , τόνισε, δεν είναι μόνο η εκπαίδευση.

Σε άλλο σημείο της ομιλίας του ο κ. Κόκκινος είπε ότι η τεχνολογία χρειάζεται και το σωστό ρυθμιστικό πλαίσιο και ανέφερε χαρακτηριστικά ότι είναι εύκολο στο χαρτί να συζητούμε για τον ψηφιακό μετασχηματισμό, τις προηγμένες ψηφιακές δεξιότητες, την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, την τεχνητή νοημοσύνη και άλλα, ωστόσο στην πράξη απαιτούνται πολύ περισσότερα.

Επίσης αναφορά έκανε στην εθνική στρατηγική για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Κύπρου και τα μέτρα που λαμβάνονται μεταξύ αυτών και η δημιουργία Υφυπουργείου Καινοτομίας και ψηφιακής πολιτικής.

Ο κ. Κόκκινος τόνισε και τη σημασία των συνεργειών και συνεργασιών και αναφέρθηκε στο πρόγραμμα ‘’teaming up’’ της ΕΕ το οποίο επιτρέπει την συνεργασία με κέντρα αριστείας σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ που αναγνωρίζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ανέφερε ότι σε επίπεδο ΕΕ δόθηκε χρηματοδότηση σε 26 τέτοια κέντρα αριστείας από 850 αιτήσεις που είχαν κατατεθεί και από αυτά τα 26 τα έξι βρίσκονται στην Κύπρο (KIOS, Rise, CY-Biobank, Center for climate change, Center for maritime Policy and Center for blue economy).

ΚΥΠΕ