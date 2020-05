LCI Webinar – Τα Οικονομικά της Νέας Κανονικότητας

Η σειρά Life Changing Ideas προσαρμόζεται στα νέα δεδομένα κάνοντας αρχή μετά από μια δίμηνη διακοπή, με ένα διαδικτυακό σεμινάριο (webinar) στο οποίο δύο διεθνούς φήμης οικονομολόγοι θα συζητήσουν τις επιπτώσεις της κρίσης του COVID-19 στις οικονομίες μας και τη νέα εξελισσόμενη κατάσταση, την ούτως καλούμενη «νέα κανονικότητα».

Οι Γιώργος Παπακωνσταντίνου, καθηγητής στο EUI, και Ηλίας Παπαϊωάννου, καθηγητής στο LBS, με συντονίστρια τη Μάρω Φτελέχα, συνιδρύτρια του LCI, θα αναλύσουν τα οικονομικά της πανδημίας, το παγκόσμιο οικονομικό σοκ και την πολιτική ανταπόκριση.

Το webinar είναι δωρεάν και θα γίνει την Πέμπτη 28 Μαΐου ώρα 17:00-18:00. Για να το παρακολουθήσετε είναι απαραίτητη η εγγραφή ΕΔΩ.

Το διαδικτυακό σεμινάριο του Life Changing Ideas θα παρέχει πληροφορίες σχετικά με:

Τα οικονομικά της πανδημίας

Πού βρισκόμαστε σήμερα; Επιπτώσεις υγειονομικής και οικονομικής κρίσης

Τι συνέβη στις οικονομίες μας κατά το κλείδωμα / μετά το κλείδωμα;

Θα πραγματευτεί επίσης θέματα όπως:

Η παγκόσμια εικόνα και ανταπόκριση από Διεθνής Φορείς

Το Εθνικό / Περιφερειακό Πλαίσιο: ΗΠΑ, Ευρώπη, Αναδυόμενες Αγορές, χώρες χαμηλού εισοδήματος με υψηλό χρέος

Η απάντηση της ΕΕ στην πανδημία: Είναι αρκετή; Είναι στοχευμένη;

Τομεακές επιπτώσεις: Τραπεζικές & Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες, Λιανεμπόριο

Αγορα ακίνητης περιουσίας, Εκπαίδευση και Τουρισμός

Ποιός είναι ο αντίκτυπος στην Ελλάδα, την Κύπρο και την ευρύτερη περιοχή;

Αντιμετώπιση των κυβερνήσεων στην κρίση: μέτρα και βιωσιμότητα

Ποιά τα σενάρια σχετικά με το ΑΕγχΠ, την ανεργία, το δημόσιο χρέος

Μπορούμε να κάνουμε περισσότερα; Ευκαιρίες και δημιουργικές ιδέες για την ανάκαμψη σε εθνικό επίπεδο και σε επίπεδο μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Ποιός είναι ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου

Έχει σπουδάσει οικονομικά στην Αγγλία (London School of Economics). Κατέχει Μεταπτυχιακό τίτλο από το Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης και Διδακτορικό δίπλωμα από την Σχολή Οικονομικών του Πανεπιστημίου του Λονδίνου (London School of Economics). Μετά τις σπουδές του, εργάστηκε επί 10 χρόνια στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) στη Γαλλία, δίδασκε το Οικονομικό Πανεπιστήμιο ενώ ήταν σύμβουλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και συμμετείχε σε διάφορες διεθνείς Ομάδες Σκέψεις.

Στην Ελληνική κυβέρνηση υπηρέτησε ως υπουργός του υπουργικού συμβουλίου, βουλευτής και ευρωβουλευτής. Ως Υπουργός Οικονομικών της Ελλάδος στην αρχή της κρίσης της Ευρωζώνης, διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στο σχεδιασμό και τη διαπραγμάτευση του προγράμματος στήριξης της Ελλάδας από την ΕΕ και το ΔΝΤ. Ως Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας ακολούθησε πολιτικές για την προώθηση της ατζέντας της βιώσιμης ανάπτυξης της Ελλάδας.

Μετά την αποχώρηση του από το δημόσιο αξίωμα, το έργο του επικεντρώθηκε σε ζητήματα ανάλυσης και διακυβέρνησης σχετικά με την οικονομική και χρηματοπιστωτική πολιτική. Σήμερα είναι Καθηγητής στο Τμήμα Διακρατικής Διακυβέρνησης του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου (EUI), ως επικεφαλής του έργου «Μετατροπή της Παγκόσμιας Διακυβέρνησης», σκοπός του οποίου είναι να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα των αναδυόμενων νέων συμφωνιών παγκόσμιας διακυβέρνησης.

Είναι ένας εξαιρετικός δημόσιος ομιλητής με μια σημαντική και συναρπαστική ιστορία που πρέπει να πει κανείς. μια ιστορία που είπε μέσα από τα μάτια όχι ενός απλού παριστάμενου αλλά ενός από τους πρωταγωνιστές της! Μια έγκυρη φωνή για τη μελλοντική κατεύθυνση της Ευρώπης και την εξέλιξη του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Ποιος είναι ο Ηλίας Παπαϊωάννου

Ο Ηλίας Παπαϊωάννου είναι Καθηγητής Οικονομικών στη Σχολή Επιχειρήσεων του Λονδίνου (London Business School) και εταίρος-ερευνητής (research fellow) του Κέντρου Έρευνας Οικονομικής Πολιτικής (CEPR). Ταυτόχρονα υπηρετεί ως Ακαδημαϊκός Διευθυντής του Ινστιτούτου Γούιλερ για τον ρόλο του Επιχειρήν στην Ανάπτυξη (Wheeler Institute for Business and Development). Το τρέχον ακαδημαϊκό έτος υπηρετεί ως Επισκέπτης Καθηγητής (με την έδρα Varian) στο Τμήμα Οικονομικών του Τεχνολογικού Ινστιτούτου της Μασαχουσέτης (ΜΙΤ).

Αποφοίτησε από την Νομική Σχολή του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Συνέχισε τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο Columbia των Η.Π.Α. οπού απέκτησε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Δημόσια Διοίκηση (MPA) με ειδίκευση στην διεθνή οικονομία και μετέπειτα στην Σχολή Επιχειρήσεων του Λονδίνου (London Business School) με διδακτορικό (PhD) στα αναπτυξιακά οικονομικά το 2005. Εργάστηκε για δύο χρόνια στο τμήμα Οικονομικών Ερευνών της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (European Central Bank) στην Φρανκφούρτη. Από το 2007 έως το 2012 διετέλεσε Επίκουρος Καθηγητής Οικονομικών στο Dartmouth College των ΗΠΑ, ενώ κατά την διετία 2010-2012 ήταν Επισκέπτης Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Οικονομικών του Πανεπιστημίου του Harvard.

Η έρευνά του καλύπτει τη διεθνή οικονομία, τα οικονομικά της ανάπτυξης, την πολιτική οικονομία, το δίκαιο και τη χρηματοοικονομική και την οικονομική ιστορία. Έχει δημοσιεύσει στα κορυφαία επιστημονικά περιοδικά, όπως στην Econometrica, στην American Economic Review, στο Quarterly Journal of Economics, στην Journal of Political Economy, στην Review of Economic Studies, στην Journal of Finance. Το έργο του έχει εμφανιστεί σε συλλογικούς τόμους και επιθεωρήσεις.

Η έρευνά του έχει αναγνωριστεί με το βραβείο του καλύτερου νέου οικονομολόγου από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (European Investment Bank Institute Young Economist Award) το 2013 και την Ευρωπαϊκή Οικονομική Εταιρεία το 2005. Η εργασία του για τον εκδημοκρατισμό και την ανάπτυξη στο Economic Journal απέσπασε το 2008 το βραβείο Austin Robinson από την Βασιλική Οικονομική Εταιρεία. Το 2018 ο Ηλίας έλαβε μια σημαντική διάκριση από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (European Research Council) για επέκταση της έρευνάς του για τον ρόλο της αποικιοκρατίας στην ανάπτυξη της Αφρικής.

Λίγα λόγια για τη Life Changing Ideas

Η Life Changing Ideas αποτελεί σειρά ομιλιών του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και της Globaltraining αποτελούμενη από επτά εμπνευσμένες ομιλίες από διάσημους ομιλητές που προέρχονται από τον κόσμο του management, της χρηματοδότησης, της ακαδημαϊκής κοινότητας, της πολιτικής, της ψυχαγωγίας, του αθλητισμού και της επιστήμης και οι οποίοι έχουν επιφέρει αλλαγές με το έργο και τις ιδέες τους.

Κάθε χρόνο η σειρά γίνεται στη Λευκωσία και στη Λεμεσό και επικεντρώνεται σε θέματα που απασχολούν τους επαγγελματίες του σήμερα, δίνοντας έμπνευση κάθε φορά σε ένα ευρύ ακροατήριο στην Κύπρο, μέσα από δυναμικές και διαδραστικές ομιλίες, δίνοντας την ευκαιρία στους παρευρισκόμενους να υποβάλουν ερωτήσεις

Την σειρά ομιλιών στηρίζει η ΟΠΑΠ Κύπρου και η CYTA. Χορηγός επικοινωνίας είναι η Digital Tree. Οι ομιλίες του «Life Changing Ideas» διακόπηκαν λόγω της πανδημίας COVID-19 εξακολουθούν να έχουν διαδικτυακή παρουσία.