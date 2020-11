Μαζεύτηκαν 112,5 κιλά σκουπιδιών από την παραλία του Κόννου

Σύνολο 112,5 κιλών σκουπιδιών συλλέχθηκαν χθες από μια φαινομενικά καθαρή παραλία στο πλαίσιο του έργου Keep our Sand and Sea Plastic Free.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, το έργο Keep our Sand and Sea Plastic Free σε συνεργασία με το Beach Cleaning, το Scuba Diving Support Center και το Ξενοδοχείο Grecian Park οργάνωσαν εκστρατεία καθαριότητας της παραλίας και του βυθού του Κόννου, στα πλαίσια του “Let’s Do It Cyprus!”, με τη συνεισφορά 33 εθελοντών.

Όπως αναφέρεται συνολικά μαζεύτηκαν 112,5 κ. σκουπιδιών, ανάμεσα στα οποία εντοπίστηκαν και 3 ελαστικά αυτοκινήτων, εκατοντάδες αποτσίγαρα, πλαστικά κουτιά και πολλά άλλα.

Μικροί και μεγάλοι εθελοντές επέλεξαν να αξιοποιήσουν το κυριακάτικο τους πρωινό, προστίθεται στην ανακοίνωση, όχι για να μετατραπούν σε “σκουπιδιάρηδες”, αλλά για να στείλουν το δικό τους μήνυμα ότι θέλουν καθαρές παραλίες, ότι οι παραλίες μας δεν είναι ο σκουπιδότοπος σας.

Για ακόμη μια φορά, τα αποτσίγαρα ήταν το κύριο απόρριμμα που συλλέχθηκε από την εκστρατεία καθαριότητας, τα οποία δεν είναι βιοδιασπώμενα και είναι τεράστια απειλή τόσο για τη θαλάσσια ζωή όσο και για την ανθρώπινη υγεία, μιας και μέσω της τροφικής αλυσίδας καταλήγουν κάποια απορρίμματα στο πιάτο μας.

Σημειώνεται πως η εκστρατεία “Keep Our Sand and Sea Plastic Free,” είναι μια πρωτοβουλία του TUI Care Foundation, σε συνεργασία με το Travel Foundation και τον Κυπριακό Σύνδεσμο Αειφόρου Τουρισμού (CSTI), με στόχο την εξάλειψη των πλαστικών μιας χρήσης στις παραλιακές περιοχές – ξεκινώντας από την Αγία Νάπα, τον Πρωταρά και την ευρύτερη περιοχής της Επαρχίας Αμμοχώστου – με ιδιαίτερη έμφαση στην τουριστική βιομηχανία.

Σημειώνεται πως η TUI Care Foundation υποστηρίζει πρωτοβουλίες έργων και συνεργασίες, που δημιουργούν καινούργιες ευκαιρίες για τη νέα γενιά και συμβάλουν στην ευημερία των τοπικών κοινοτήτων σε παγκόσμιο επίπεδο.

Επίσης το Travel Foundation είναι μια φιλανθρωπική οργάνωση που συνεργάζεται με κορυφαίους τουριστικούς οργανισμούς για να βελτιώσει τις επιπτώσεις του τουρισμού και να διαμορφώσει ένα θετικό μέλλον στους προορισμούς που συνεργάζεται.

Πηγή: ΚΥΠΕ