Με το καλημέρα έφτιαξαν fake account της Γιολίτη (ΦΩΤΟ)

Λίγη ώρα μετά τον επίσημο διορισμό της στο Υπουργείο Δικαιοσύνης ψεύτικο προφίλ της νέας Υπουργού, Έμιλυ Γιολίτη, έκανε την εμφάνιση του στο Twitter, το οποίο μάλιστα αριθμεί και μερικές χιλιάδες ακολούθους.

Ο επιτήδειος ή οι επιτήδειοι μάλιστα δεν αρκέστηκαν στο να φτιάξουν ψεύτικο λογαριασμό της νέας Υπουργού Δικαιοσύνης, αλλά προχώρησαν και με μια μακάβρια ψεύτικη είδηση που φαίνεται ότι έγινε από την κα. Γιολίτη.

Δείτε τον ψεύτικο λογαριασμό:

Μάλιστα για το όλο ζήτημα δημιουργήθηκε ζήτημα στο Twitter με την Αντρούλλα Βασιλείου να απαντά θεωρώντας πως το Tweet προήλθε από τον πραγματικό λογαριασμό της Υπουργού

Η ίδια η Υπουργός μόλις ενημερώθηκε προχώρησε άμεσα με ανάρτηση για όλο ζήτημα γράφοντας "ντροπή! Δεν έχω λόγια. Σιδερένιος, Πρόεδρε"

Λίγη ώρα αργότερα αναρτήθηκε και στον εν λόγω λογαριασμό πως πρόκειται για απάτη

This account is hoax created by Italian journalist Tommasso Debenedetti

