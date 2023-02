Μεγάλος σεισμός 7,7 Ρίχτερ στην Τουρκία ταρακούνησε και την Κύπρο

Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 7,7 βαθμών της Κλίμακας Ριχτερ σημειώθηκε λίγο πριν τις 03:30 τα ξημερώματα της Δευτέρας στην Τουρκία. Ο σεισμός έγινε αισθητός και σε πολλές περιοχές της Κύπρου.

Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίστηκε 26 χλμ δυτικά βορειοδυτικά της πόλης Γκαζιαντέπ και το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 10 χλμ, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο.

​​​​

BREAKING: First footage is emerging after a M7.8 earthquake in central Turkey.#Turkey #Earthquake

pic.twitter.com/5nJL41NFhO

— Global News Network (@GlobalNews77) February 6, 2023