Mήνυμα Ιωσηφίνα Αντωνίου για την Παγκόσμια Ημέρα Ανδρών

Η Επίτροπος Ισότητας Φύλων Ιωσηφίνα Αντωνίου, σε μήνυμα για την Παγκόσμια Ημέρα Ανδρών (19 Νοεμβρίου) τονίζει ότι θα πρέπει να αναδείξουμε τα υγιή ανδρικά πρότυπα με σκοπό να ευαισθητοποιήσουμε την κοινωνία των πολιτών στα θέματα που αντιμετωπίζουν οι άνδρες και αφορούν την ψυχική και σωματική τους υγεία.

Σημειώνει ότι κατά την Παγκόσμια Ημέρα Ανδρών, γιορτάζουμε τη θετική συνεισφορά των ανδρών στην κοινωνία, την κοινότητα, την οικογένεια, το γάμο, τη φροντίδα των παιδιών και το περιβάλλον.

Η Επίτροπος επισημαίνει περαιτέρω το μήνυμα για το έτος 2022, #MakeTime4Mates and build better social connections by: Making time for old mates. Making time to make new mates, το οποίο στοχεύει να εμπνεύσει περισσότερους άντρες να βρουν χρόνο για τους / τις συντρόφους τους και να δημιουργήσουν καλύτερες κοινωνικές συνδέσεις.

ΚΥΠΕ