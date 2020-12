Νέα ταινία θρίλερ θα γυριστεί στην Κύπρο - Λεπτομέρειες

Ακόμα μία ταινία αναμένεται να γυριστεί στην Κύπρο σύμφωνα με δημοσίευμα της σελίδας kftv.com.

Η εταιρεία παραγωγής είναι η η Altadium Group και προγραμματίζει όπως γυρίσει στην Κύπρο και τον ερχόμενο Φεβρουάριο, το νέο της θρίλερ, The Ghosts of Monday, σε σκηνοθεσία Francesco Cinquemani.

Η ταινία είναι βασισμένη σε σενάριο του Barry Keating (Nightworld, Hidden in the Woods). Το "The Ghosts of Monday" είναι μια τρομακτική ιστορία φαντασμάτων για μια ομάδα αμερικανών κινηματογραφιστών που ταξιδεύουν στην Κύπρο για να δημιουργήσουν ένα ντοκιμαντέρ στο τραγικά διαβόητο ξενοδοχείο Gula - ένα δημοφιλές θέρετρο, κάποτε, όπου πάνω από 100 άτομα σκοτώθηκαν κάτω από μυστηριώδεις συνθήκες.

Η Altadium με έδρα την Κύπρο εκτελεί κάστινγκ στα γραφεία του Neil McGinley, του σκηνοθέτη των ταινιών "Wrath of The Titans" και το "The Guard".

Η προηγούμενη ταινία της Altadium ήταν η "S.O.S Survive or Sacrifice", με πρωταγωνιστή τον William Baldwin, με θέμα μια πτήση με αερόστατο που πήγε στραβά, και η οποία γυρίστηκε εξ ολοκλήρου στην Κύπρο και ολοκλήρωσε την παραγωγή της μετά την έναρξη της πανδημίας.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, η Κύπρος σημείωσε ανοδική πορεία σε περιπτώσεις COVID-19 όπως πολλές άλλες χώρες, αλλά το νησί συνεχίζει να προσελκύει παραγωγές με το πιθανό ποσοστό το 35% σε μετρητά για κίνητρο και μοναδικό συνδυασμό τοποθεσιών που μπορούν να διπλασιαστούν για οπουδήποτε από τη Βιρμανία έως την Ελβετία.

Η ταινία πολεμικών τεχνών Jiu Jitsu 27,5 εκατομμυρίων δολαρίων του Δημήτρη Λογοθέτη, με πρωταγωνιστή τον Nicolas Cage, γυρίστηκε στην Κύπρο το 2019 και ο σκηνοθέτης σχεδιάζει να δημιουργήσει και το επόμενο έργο του Man of War στο νησί μας. Δείτε σχετικά: >>> Αποκαλυπτικός ο Δημήτρης Λογοθέτης στην Offsite: Ταινία στην Κύπρο με Jean-Claude Van Damme και Mike Tyson