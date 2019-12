Νέος πρόεδρος του Οργανισμού Νεολαίας - Ποιος είναι

Το Υπουργικό Συμβούλιο, κατά τη σημερινή του συνεδρία, υπό την Προεδρία του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη, αποφάσισε τον διορισμό του κ. Πρόδρομου Κ. Αλαμπρίτη ως Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Νεολαίας σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Προέδρου κ. Παναγιώτη Σεντώνα.

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα Πρόδρομου Κ. Αλαμπρίτη:

Γεννήθηκε το 1983 και κατάγεται από την Αραδίππου.

Είναι απόφοιτος του Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Κύπρου και κάτοχος επαγγελματικού τίτλου Λογιστικής. Είναι μέλος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου και του Institute of Chartered Accountants in England and Wales.

Εργάστηκε στον ελεγκτικό οίκο Deloitte στη Λευκωσία και ακολούθως σε ιδιωτική επιχείρηση στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Από το 2012 εργάζεται στην πολυεθνική εταιρεία NCR στη Λευκωσία όπου σήμερα είναι ανώτερο στέλεχος στο Γραφείο Διαχείρισης Έργων. Η εργασιακή του πείρα εκτείνεται στους τομείς της Οικονομικής Διαχείρισης, Διαχείρισης Έργων, Οικονομικού Προγραμματισμού και Οικονομικού Ελέγχου. Ασχολείται ενεργά με τα κοινά και είναι μέλος σε ομίλους και φορείς νεολαίας και πολιτιστικών δράσεων.

Είναι νυμφευμένος με την Έλενα Ευσταθίου και έχουν ένα παιδί.