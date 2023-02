Νέος σεισμός στην Τουρκία – Ενδεχομένως αισθητός και στην Κύπρο

Σεισμός μεγέθους 5,3 βαθμών βαθμών Ρίχτερ σημειώθηκε το Σάββατο (25/2), στο Νίγντε της Τουρκίας, το οποίο βρίσκεται βορείως των Αδανών.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα «Τ24» και την Προεδρία Καταστροφών και Εκτάκτων Αναγκών, σεισμός μεγέθους 5,3 βαθμών και βάθους 7 χιλιομέτρων σημειώθηκε στο Νίγντε, με επίκεντρο την περιοχή Όμπρουκ.

Το Αστεροσκοπείο Καντιλί ανακοίνωσε ότι το μέγεθος του σεισμού ήταν 5,2 Ρίχτερ και το βάθος 5 χλμ.

Η δόνηση που σημειώθηκε στις 13.27 ώρα Τουρκίας έγινε αισθητή και σε γειτονικές περιφέρειες και επαρχίες. Σύμφωνα με το «CNN Turk», ο δήμαρχος του δήμου Μπορ, Σερκάν Μπαράν ανέφερε ότι δεν παρατηρούνται προβλήματα που σχετίζονται με το σεισμό στην περιοχή. Την πληροφορία επιβεβαίωσε και ο κυβερνήτης της περιοχής.

Ο καθηγητής Οκάν Τουϊσούζ, ο οποίος συμμετείχε στη ζωντανή μετάδοση του «NTV», αναφέρθηκε σε προηγούμενες σεισμικές δονήσεις που σημειώθηκαν στην περιοχή και πρόσθεσε ότι «η περιοχή βρίσκεται στο νότιο άκρο ενός πολύ μεγάλου συστήματος ρηγμάτων μήκους άνω των 200 χιλιομέτρων.

"Μετά τους δύο σεισμούς των 7,7 και 7,6 Ρίχτερ, υπάρχει μια αλλαγή στην ισορροπία σχεδόν όλων των ρηγμάτων στην Τουρκία. Ειδικά στην Κεντρική και Ανατολική Ανατολία. Νομίζω ότι πρόκειται για ένα σεισμικό γεγονός που αναπτύχθηκε σε αυτό το πλαίσιο, αλλά δεν νομίζω ότι πρόκειται για τον πρόδρομο ενός σεισμού για τον οποίο πρέπει να ανησυχούμε πολύ. Μοιάζει με έναν ανεξάρτητο σεισμό», ανέφερε.

#Earthquake (#deprem) possibly felt 36 sec ago in #Turkey. Felt it? Tell us via:

📱https://t.co/LBaVNedgF9

🌐https://t.co/AXvOM7I4Th

🖥https://t.co/wPtMW5ND1t

⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! pic.twitter.com/0yMJJFKmpE

— EMSC (@LastQuake) February 25, 2023