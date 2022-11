Νέος σεισμός ταρακούνησε την Λεμεσό

Νέα σεισμική δόνηση σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής (20/11)

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο νέος σεισμός καταγράφηκε στις 09:14 και ήταν μεγέθους 3,2 βαθμών στην κλίμακα Ρίχτερ.

Επίκεντρο σύμφωνα με το EMSC ήταν η περιοχή του Ύψωνα.

#Earthquake (#σεισμός, #daeargryn) confirmed by seismic data.⚠Preliminary info: M3.2 || 27 km SW of #Ypsonas (#Cyprus) || 17 min ago (local time 09:14:07). Follow the thread for the updates👇 pic.twitter.com/8hQZuKkbvB

— EMSC (@LastQuake) November 20, 2022