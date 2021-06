Ο Διευθυντής των Cypra Ltd/ Cypra Bioenergy Ltd στην Ερευνητική

Ο Διευθυντής των εταιρειών Cypra Ltd και Cypra Bioenergy Ltd, Γιώργος Γεωργίου, θα είναι ο επόμενος μάρτυρας στην δωδέκατη συνεδρία της Ερευνητικής Επιτροπής σε σχέση με τη διερεύνηση θεμάτων που αφορούν στις εταιρείες Cypra Ltd και/ή Cypra Bioenergy Ltd και/ή άλλων συνδεδεμένων και/ή σχετιζόμενων εταιρειών και/ή προσώπων.

Ανακοίνωση από την Επιτροπή αναφέρει ότι η συνεδρία έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη, 17 Ιουνίου, 2021, στις 15:30, στην Αίθουσα Jean Monnet, του πρώην Ξενοδοχείου Φιλοξενία, με μάρτυρα το Διευθυντή των εταιρειών Cypra Ltd και Cypra Bioenergy Ltd, Γιώργο Γεωργίου.

Με βάση τα πρωτόκολλα που αφορούν στην πανδημία, ο μέγιστος αριθμός ατόμων που δύνανται να παρευρίσκονται στην πιο πάνω Αίθουσα είναι 25 και, προτεραιότητα θα δοθεί στους ενδιαφερομένους και στους δικηγόρους που θα τους εκπροσωπούν, καθώς και στους δημοσιογράφους, αναφέρει η Επιτροπή.