Ο Γιάννης Μουρουζίδης ο νέος Γενικός Διευθυντής της ΑνΑΔ

Νέος Γενικός Διευθυντής της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) ανέλαβε από την 1η Νοεμβρίου 2021 ο Γιάννης Μουρουζίδης, ο οποίος διορίστηκε στη θέση του Γενικού Διευθυντή με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑνΑΔ και με την έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που μεταδίδει το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, πριν τον διορισμό του, ο κ. Μουρουζίδης ήταν Διευθυντής Υπηρεσιών Κατάρτισης, ενώ από τον Ιούνιο 2020 παράλληλα ασκούσε τα καθήκοντα του Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή της ΑνΑΔ. Προηγουμένως, ο κ. Μουρουζίδης ήταν για πολλά χρόνια στη Διεύθυνση Έρευνας και Προγραμματισμού, στην οποία διετέλεσε και Διευθυντής.

Ο νέος Γενικός Διευθυντής της ΑνΑΔ φοίτησε σε Πανεπιστήμια του Ηνωμένου Βασιλείου και απέκτησε τους τίτλους: Master of Business Administration από το University of Warwick, MSc in Operational Research από το University of Sussex και BSc in Engineering από το Thames Polytechnic.

