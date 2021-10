Ο Τζον βρίσκεται Κύπρο και πήγε στα παλιά του λημέρια

Τις παλιές του γειτονίες επισκέφθηκε ο δισεκατομμυριούχος συμπατριώτης μας Τζον Xριστοδούλου.

Ο κ. Χριστοδούλου όπως θα δείτε και στο βίντεο ποιο κάτω, επισκέφθηκε το Δημοτικό σχολείο στο Καϊμακλί όπου επωφελήθηκε από το φιλανθρωπικό ίδρυμα του συμπατριώτη μας το «Yianis Christodoulou Foundation».

Δείτε το βίντεο:

It was so lovely to visit Kaimakli Primary School with @YianisCY @YianisCharity 🇨🇾💛 #cyprus #school #charity pic.twitter.com/M1VOOvHGR2

— Eleni C (@elenicmusic) October 12, 2021