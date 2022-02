Offsite & Brief τώρα και με βιντεακό περιεχόμενο

Οι Ειδησεογραφικές Ομάδες της DigitalTree, πέραν της σύνταξης και ανάρτησης περιεχομένου για τις ιστοσελίδες Offsite & Brief, αξιοποιώντας πλήρως την ψηφιακή τεχνολογία, προχώρησαν και στην παραγωγή ειδησεογραφικού περιεχομένου και σε βιντεακή μορφή, η οποία προβάλλεται μέσω της πλατφόρμας «Digital» σε ζωντανή μετάδοση αλλά και σε video on demand.

Οι πρωινές θεματικές ενημερωτικές εκπομπές «Offsite on Air» και «Business Hour by Brief» συνεχίζουν τις καθημερινές προβολές τους με επικαιρότητα και συνεντεύξεις ενώ στο πρόγραμμα προστέθηκε και η καθημερινή εκπομπή «Newsroom», στην οποία δημοσιογράφοι των Offsite και Brief συζητούν και παρουσιάζουν την επικαιρότητα.

Σύντομα αναμένεται να προστεθούν και άλλες θεματικές εκπομπές.

Όλα αυτά δεν θα μπορούσαν να υλοποιηθούν χωρίς την σημαντική συμβολή των Σωτήρη Νικηφόρου (Αρχισυντάκτης DigitalTree), Χαράλαμπου Ζάκου (Αρχισυντάκτης Brief) και Στέλιου Στυλιανού (Αρχισυντάκτης Offsite) κάτω από την Διεύθυνση του Παναγιώτη Τσαγγάρη (Διευθυντής Ειδήσεων DigitalTree) όπως βεβαίως και των Συντακτών και Συντακτριών των δυο δημοσιογραφικών ομάδων, που δίνουν «καθημερινή μάχη», επτά μέρες την βδομάδα και σχεδόν 24/7 με την επικαιρότητα.