Ολοκληρώθηκε ο μαθητικός διαγωνισμός «Καν’ το ν’ ακουστεί 2021»

Ολοκληρώθηκε ο Μαθητικός Διαγωνισμός Ραδιοφωνικού Μηνύματος και Τραγουδιού «Καν’ το ν’ ακουστεί 2021» με την Τελετή Βράβευσης να μεταδίδεται τηλεοπτικά από τη δημόσια τηλεόραση ΕΡΤ3, το Σάββατο, 26 Ιουνίου 2021 .

Σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, ο διαγωνισμός διεξήχθη με μεγάλη επιτυχία για 7η συνεχή χρονιά από την Επιστημονική Εταιρεία European School Radio, το Τμήμα Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Μέσων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού, Πολιτισμού και Νεολαίας και το Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας (ΕΚΟΜΕ).

Τα δώρα του Διαγωνισμού χορήγησαν το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, το ΕΚΟΜΕ και το European School Radio.

Ο φετινός Διαγωνισμός με σύνθημα, «Από το Εγώ στο Εμείς», προσκάλεσε τους μαθητές και τις μαθήτριες να αναδείξουν ιστορίες, συναισθήματα και σκέψεις γύρω από την ευρύτερη έννοια και τις εκφράσεις της αλληλεγγύης, της κοινωνικής ευθύνης και ευαισθησίας, του αλτρουισμού, του εθελοντισμού και της συλλογικότητας (http://contest.europeanschoolradio.eu).

Στον Διαγωνισμό υποβλήθηκαν 227 ραδιοφωνικά μηνύματα και τραγούδια από σχολεία όλων των βαθμίδων της Ελλάδας και της Κύπρου. Για δεύτερη συνεχή χρονιά, στη διαδικασία αξιολόγησης των συμμετοχών, εκτός από τις Κριτικές Επιτροπές, έλαβαν μέρος και τα ίδια τα διαγωνιζόμενα σχολεία.

Συνολικά βραβεύτηκαν 28 συμμετοχές, οι οποίες απέσπασαν τις ψηλότερες βαθμολογίες στην κατηγορία τους.

Η Τελετή Βράβευσης του Διαγωνισμού είχε προγραμματιστεί για τον Απρίλιο του 2021, στο πλαίσιο του 7ου Πανελλήνιου Φεστιβάλ Μαθητικού Ραδιοφώνου που θα διεξαγόταν στην Κέρκυρα.

Λόγω των μέτρων κατά της πανδημίας η Τελετή Βράβευσης πραγματοποιήθηκε τηλεοπτικά και μεταδόθηκε από τη δημόσια τηλεόραση ΕΡΤ3 για δεύτερη συνεχή χρονιά.

Την εκδήλωση χαιρέτισαν ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Αλέξανδρος Κόπτσης, η Διευθύντρια του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου, Αθηνά Μιχαηλίδου, ο Πρόεδρος του ΕΚΟΜΕ, Πάνος Κουάνης, ο Προέδρος του Οργανισμού ΕΡΑΤΩ, Μανώλης Φάμελλος, και οι Πάνος Βαζαίου και Λένια Βλαβιανού εκ μέρους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.

Στην εκπομπή παρουσιάστηκαν εκπαιδευτικοί, μαθητές και μαθήτριες από τα 28 σχολεία που βραβεύτηκαν.

Επίσης, μίλησαν από την πλευρά των συνδιοργανωτών η Πρόεδρος της Επιστημονικής Εταιρείας European School Radio, Ευτυχία Τούλιου, η Προϊσταμένη του Τμήματος Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Μέσων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Σοφία Παπαδημητρίου, ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης & Διαχείρισης Ψηφιακού Περιεχομένου στο ΕΚΟΜΕ, Στέλιος Κυμιώνης και η Λειτουργός του Τομέα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου, Άννα Τσιάρτα. Στην εκπομπή εμφανίστηκαν μέλη των Κριτικών Επιτροπών, μεταξύ των οποίων οι καλλιτέχνες Αλέξια, Μαρίζα Κωχ, Τάσος Ιωαννίδης, Μανόλης Φάμελλος, Γεωργία Νταγάκη, Στάθης Δρογώσης, Τηλέμαχος Μούσας, Κατερίνα Κυρμιζή, Πόλυς Κυριάκου αλλά και δημοσιογράφοι και στελέχη της εκπαίδευσης.

Οι Κριτικές Επιτροπές απένειμαν βραβεία και διακρίσεις ανά κατηγορία συμμετοχής και ανά επίπεδο σχολείου, δηλαδή σε Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια και Ειδικά Σχολεία.

Τα βραβεία έχουν ως ακολούθως:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ

Ειδικά σχολεία: 1ο βραβείο: Από το «Εγώ….στο Εμείς» – Ε.Ε.Ε.ΕΚ Ρόδου, 2ο βραβείο: Εμείς μπορούμε, Μαζί προχωρούμε – Ειδικό Σχολείο «Ευαγγελισμός» (Κύπρος), Νηπιαγωγεία: 1ο βραβείο: Συνεργασία σημαίνει… – 3ο Νηπιαγωγείο Πεύκων, 2ο βραβείο: Οι βεργούλες – 9ο Νηπιαγωγείο Πολίχνης, 3ο βραβείο: Όλοι εμείς ενωμένοι στο 2ο Νηπιαγωγείο Ζεφυρίου - 2ο Νηπιαγωγείο Ζεφυρίου

Δημοτικά Σχολεία: 1ο βραβείο: Μην σπας την αλυσίδα! – Συνεργασία 1ου και 2ου Δημοτικού Σχολείου Αρχανών, 2ο βραβείο: Το εμείς για όλους είναι ασπίδα – 21ο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Δημητρίου, 3ο βραβείο: Γίνε το ΕΜΕΙΣ, μπορείς! – Δημοτικό Σχολείο Μενεού (Κύπρος)

Γυμνάσια: 1ο βραβείο: Ενωμένο «Εμείς» Ευτυχισμένα «Εγώ» – Μουσικό Γυμνάσιο Κέρκυρας, 2ο βραβείο: Παζλ – Γυμνάσιο Αγλαντζιάς (Κύπρος), 3ο βραβείο: Γίνε και εσύ εθελοντής, γίνε κομμάτι της μηχανής – Γυμνάσιο Αιγινίου

Λύκεια: 1ο βραβείο: Κοπιάστε… Συνταγή συλλογικότητας με απλά υλικά – Πειραματικό Γενικό Λύκειο Πειραιά – Ιωνίδειο, 2ο βραβείο: Δε μιλάς… και δεν ακούγομαι! – 1ο Γενικό Λύκειο Ζακύνθου, 3ο βραβείο: Διεθνής Ημέρα Γυναίκας: Φώναξέ το δυνατά! – 1ο Πειραματικό Γενικό Λύκειο Αθηνών – Γεννάδειο

Βραβείο Ακροατών : Είμαστε αρκετοί, έλα και εσύ να γίνουμε πολλοί - Συνεργασία 24 Δημόσιων Νηπιαγωγείων από την Εύβοια και τη Φθιώτιδα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙ

Ειδικά σχολεία: 1ο βραβείο: Χρώματα μαζί – Ειδικό Σχολείο «Ο Άγιος Σπυρίδωνας» (Κύπρος)

Νηπιαγωγεία: 1ο βραβείο: Εγώ, εσύ, όλοι μαζί – Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο «Ροδίων Παιδεία», 2ο βραβείο: Η ευχή – 4ο Αρσάκειο Τοσίτσειο Νηπιαγωγείο Εκάλης,

Δημοτικά Σχολεία : 1ο βραβείο: Μαζί είμαστε δυνατοί (Together we are strong) – Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο Ταμασού (Κύπρος), 2ο βραβείο: Να αγαπάς τους ανθρώπους – 20ο Δημοτικό Σχολείο Ευόσμου, 3ο βραβείο: Να φέγγει το χαμόγελο… – 3ο Δημοτικό Σχολείο Αλίμου

Γυμνάσια: 1ο βραβείο: Ο κόσμος αλλάζει – Ιδιωτικό Γυμνάσιο «Εκπαιδευτήρια Δούκα», 2ο βραβείο: Από το Εγώ στο Εσύ – Περιφερειακό Γυμνάσιο Ξυλοφάγου (Κύπρος), 3ο βραβείο: Με μια Πνοή, με μια Ψυχή – 4ο Γυμνάσιο Κέρκυρας

Λύκεια : 1ο βραβείο: Όλοι μαζί πιο δυνατοί – 4ο Γενικό Λύκειο Ιωαννίνων, 2ο βραβείο: Όπως στο σινεμά… – Αμερικανική Ακαδημία Λάρνακας (Κύπρος), 3ο βραβείο: Μια καινούρια αρχή – Λύκειο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ Δασούπολης (Κύπρος)

Βραβείο Ακροατών : 200 Χρόνια Ελευθερίας, Η Ελληνική Επανάσταση - Ράλλεια Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία

