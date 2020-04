Πάφος: Σε ποια σημεία συνεχίζεται η δειγματοληψία

Τερματίζεται σήμερα η δειγματοληψία του εργαστηρίου NIPD Genetics στην πρώην Οικία Επάρχου που βρίσκεται επί της Λεωφόρου Γρίβα Διγενή στην Επαρχία Πάφου σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας , ωστόσο συνεχίζεται η δειγματοληψία στο Στάδιο “Στέλιος Κυριακίδης “ στην Πάφο από το The Cyprus Institute of Neurology & Genetics σε συνεργασία με τη SynLab Ltd.

>>> Τώρα η Offsite και σε app. Κατεβάστε ΕΔΩ για Android και ΕΔΩ για iOS <<<

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας για σημεία δειγματοληψίας του εργαστηρίου NIPD Genetics στην Επαρχία Πάφου, το Υπουργείο Υγείας ενημερώνει τους πολίτες της Επαρχίας Πάφου ότι από σήμερα , 16 Απριλίου 2020, η δειγματοληψία του εργαστηρίου NIPD Genetics στην Οικία Έπαρχου (Γρίβα Διγενή και Νεοφύτου Νικολαΐδη) στην Πάφο τερματίζεται. Ως εκ τούτου, καλούνται οι πολίτες να μην μεταβαίνουν στο εν λόγω σημείο.

Ωστόσο η δειγματοληψία του εργαστηρίου NIPD Genetics στα Χημεία Παυλίδη (Αγίου Στεφάνου 134, Έμπα, 8052, Πάφος) συνεχίζεται κανονικά.

Επίσης συνεχίζονται και σήμερα οι δειγματοληπτικές εξετάσεις εργαζομένων του δημόσιου, ευρύτερου δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, στο πλαίσιο εφαρμογής των τελευταίων μέτρων που ανακοίνωσε η Κυβέρνηση για αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού, στον υπαίθριο χώρο του Σταδίου “Στέλιος Κυριακίδης” στο πρώην Παφιακό Στάδιο από το The Cyprus Institute of Neurology & Genetics σε συνεργασία με τη SynLab Ltd..

Δειγματοληψία γίνεται ακόμη και στο χώρο του Μαρκιδείου Δημοτικού Θεάτρου σε συνεργασία του Κλινικού Εργαστήριου Bioanalysis Clinical Labs (Λεμεσός), Κλινικά Χημεία Τύμβιος (Λευκωσίας) και Εργαστήρια PZ Agapiou Diagnostics. .

Στην όλη διαδικασία τα άτομα που προσέρχονται, κατόπιν ραντεβού, παραμένουν στα οχήματα τους, από όπου τους λαμβάνεται δείγμα.

Στο μεταξύ στην Πάφο συνολικά αναμένεται να διενεργηθούν δυο χιλιάδες έλεγχοι μέχρι τις 30 Απριλίου.

Σημειώνεται πως χτες το πρωί ουρές οχημάτων σχηματίσθηκαν , κυρίως, έξω από την οικία Επάρχου αλλά και από το Στάδιο “Στέλιος Κυριακίδης”, όπου πολίτες ανέμεναν για δυο και πλέον ώρες, προκειμένου να υποβληθούν στη σχετική δειγματοληψία.

Η Λειτουργός Τύπου του Υπουργείου Υγείας, Μαργαρίτα Κυριάκου, ανέφερε στο ΚΥΠΕ, πως οι ουρές που σχηματίζονται έξω από τα σημεία δειγματοληψίας που έχουν οριστεί, και η η ευθύνη της διαχείρισης της κοσμοσυρροής στα σημεία βαραίνει το κάθε εργαστήριο ξεχωριστά που συμμετέχει.

*ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ

ΚΥΠΕ