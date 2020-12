Πανικός στην Στασικράτους - Υπαίθριο «πάρτι» (Φωτογραφίες)

Βρήκαν τον τρόπο να «ξεσκάσουν» στην Πρωτεύουσα αφού η απαγόρευση κυκλοφορίας μετά τις 9μμ, το κλείσιμο των εστιατορίων, καφέ και μπαρ δεν συνάδει με την Χριστουγεννιάτικη και εορταστική διάθεση.

Έτσι λοιπόν διάφορα μαγαζιά στην πλέον πεζοδρομούμενη Στασικράτους της Λευκωσίας έψηναν φαγητό για take away και πουλούσαν ποτά επίσης για take away για τους πολίτες που βγήκαν για βόλτα στην Χριστουγεννιάτικη Πρωτεύουσα.

Οι φωτό είναι άλλωστε χαρακτηριστικές