Πιάστηκε στην Κύπρο ύποπτος που φέρεται να σκότωσε στην Βρετανία

Στα χέρια της Μητροπολιτικής Αστυνομίας βρίσκεται από την Τετάρτη 21χρονος Βρετανός ο οποίος κατηγορείται για το θάνατο πατέρα έξω από club στο Ανατολικό Λονδίνο.

Ο 21χρονος συνελήφθη στην Κύπρο και παραδόθηκε την Τετάρτη στην Μητροπολιτική Αστυνομία.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες της Offsite ο 21χρονος φέρεται να συνελήφθη στην Κύπρο όταν προσπάθησε να περάσει από τα κατεχόμενα στις ελεύθερες περιοχές.

Να σημειωθεί πως ο 21χρονος, Tyla Gopaul, κατηγορείται πως μαχαίρωσε και σκότωσε τον πατέρα δύο παιδιών, τον Ζaharia Abukar Shariff, έξω από μπαρ στο ανατολικό Λονδίνο τα ξημερώματα της 24 Νοεμβρίου πέρσι.

Το ζήτημα έκανε γνωστό μέσω Twitter η Μητροπολιτική Αστυνομία:

A 21-year-old man has been extradited from Cyprus and has been charged with the murder of a man in Hackney in 2018 https://t.co/8uW1uJBVdi

— Metropolitan Police (@metpoliceuk) November 6, 2019