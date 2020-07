Πίσω στα θέατρα από τον Σεπτέμβριο η Λεμεσός

Μπορεί από σήμερα να επιτρέπονται οι παραστάσεις σε κλειστά θέατρα, στη βάση των οδηγιών και των κανόνων ασφάλειας και υγείας, ωστόσο, τα μεγάλα θέατρα της Λεμεσού ανοίγουν αυλαία τον Σεπτέμβριο, προσδοκώντας σε συνθήκες κανονικότητας για το υπόλοιπο της σεζόν.

Τα πλάνα του για παραστάσεις από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο έχει ετοιμάσει το Παττίχειο Δημοτικό Θέατρο Λεμεσού, το οποίο συνέχισε την πολιτιστική του δράση κατά τους μήνες των αυστηρών περιοριστικών μέτρων, μέσα από τις ζωντανές διαδικτυακές μεταδόσεις παραστάσεων «Μένω σπίτι με το Παττίχειο», ενώ από τις 19 Ιουνίου φιλοξενεί σχήματα και μουσικούς στο χώρο στάθμευσης του για «Νύχτες με φεγγάρι στην αυλή».

Όπως δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο καλλιτεχνικός διευθυντής του θεάτρου, Βάσος Αργυρίδης, «στόχος μας είναι τον Σεπτέμβρη να μπούμε με γεμάτες μηχανές στις παραστάσεις εάν και εφόσον η κατάσταση παραμείνει ελεγχόμενη όπως τώρα», εκφράζοντας παράλληλα την ελπίδα ότι οι συνθήκες θα είναι τέτοιες που θα επιτρέψουν περαιτέρω χαλάρωση στους περιορισμούς .

«Αν η κατάσταση της πανδημίας είναι σε μια ελεγχόμενη κατάσταση θα πρέπει να σκεφτούν στο Υπουργείο Υγείας να μας δώσουν την ευχέρεια να εργαστούμε τουλάχιστον με το 80% της χωρητικότητας μας», είπε και προειδοποίησε πως «αν παραμείνουμε στο 50 με 60% της πληρότητας μας και τον Σεπτέμβρη, τότε αρκετές σοβαρές παραγωγές δεν θα μπορούν να πραγματοποιηθούν γιατί δεν θα είναι οικονομικά βιώσιμες».

Σημειώνοντας ότι οι χαλαρώσεις στους περιορισμούς ανακοινώνονται λίγο πριν εφαρμοστούν, ο κ.Αργυρίδης υπέδειξε ότι αυτό δεν επιτρέπει έγκαιρο προγραμματισμό με αποτέλεσμα το Παττίχειο θέατρο να προγραμματίζει τις εκδηλώσεις του στη βάση μιας κανονικότητας και όχι στη βάση των σημερινών δεδομένων.

Εντός Σεπτεμβρίου το Παττίχειο Δημοτικό Θέατρο Λεμεσού θα φιλοξενήσει εκδηλώσεις του Διεθνούς Φεστιβάλ «Κύπρια», ως επίσης και το θέατρο «Ριάλτο» που επίσης έχει αναθεωρήσει τον προγραμματισμό του στη βάση των νέων δεδομένων.

Όπως ανέφερε στο ΚΥΠΕ η Διοικητική Λειτουργός του «Ριάλτο», Νίκη Βασιλείου, μέχρι την επαναφορά των εκδηλώσεων εντός του θεάτρου, ανάσα στην πολιτιστική δράση έχουν φέρει οι κινηματογραφικές προβολές και η drive in εμπειρία στο «Rialto Open Air» που συνεχίζεται με μεγάλη επιτυχία στο χώρο στάθμευσης της ΣΕΚ, πίσω από το θέατρο.

«Με αισιοδοξία προχωρούμε και το είδαμε και στον κόσμο που ήρθε στο θερινό σινεμά, πόσο του είχε λείψει αυτή η πολιτιστική δράση και προσβλέπουμε να προχωρήσουμε απρόσκοπτα χωρίς πισωγυρίσματα με την πανδημία», συμπλήρωσε η κ.Βασιλείου.

Στον ίδιο χώρο στάθμευσης αρχίζουν την Πέμπτη, 9 Ιουλίου, οι «Μουσικές του Κόσμου», με ποδαρικό από το σχήμα Entelea, ένα πειραματικό project, βασισμένο σε μουσικές της ανατολικής Μεσογείου με μια «έντεχνη» προσέγγιση.

Στις 27 Ιουλίου εγκαινιάζεται ο θεσμός δράσεων από τις παραστατικές τέχνες με τίτλο «[email protected]» με πρώτη την παράσταση Come Together, ενώ ακολουθεί στις 4 Σεπτεμβρίου η παράσταση Man on the Roof. Η θεματολογία των παραστάσεων, που θα συνεχιστούν μέχρι το τέλος του χρόνου, στρέφεται γύρω από τις νέες συνθήκες που προκαλεί η πανδημία, ο εγκλεισμός, η απομόνωση, η έλλειψη κοινωνικής ανταλλαγής, αλλά και η ολοένα μεγαλύτερη σημασία της τεχνολογίας στις τέχνες.

Σε ρυθμούς επανεκκίνησης βρίσκεται και το θέατρο «ΕΝΑ» ανέφερε εξάλλου στο ΚΥΠΕ ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Αχιλλέας Γραμματικόπουλος, ο οποίος χαρακτήρισε ως ένα πολύ δυνατό πλήγμα στην πολιτιστική βιομηχανία την κρίση που έφερε η πανδημία.

Μετά από μια σειρά ακυρωθείσων θεατρικών παραστάσεων η ΕΘΑΛ μπήκε στη διαδικασία επαναδραστηριοποίησης της από τις 13 Ιουνίου με πρόβες, ώστε να παρουσιάσει σε ανοιχτά θέατρα ανά την Κύπρο, την παράσταση του Ντίνου Σπυρόπουλου «Γιαγιά», με πρεμιέρα την 24η Ιουλίου.

«Επιλέγηκε η συγκεκριμένη παράσταση γιατί είναι ένα έργο με μικρότερο αριθμό ηθοποιών επί σκηνής και μικρότερο κόστος παραγωγής», ανέφερε ο κ.Γραμματικόπουλος, προσθέτοντας ότι οι παραστάσεις θα συνεχιστούν τον Σεπτέμβριο ενώ τον Οκτώβριο η σεζόν συνεχίζει με το έργο «Η Ψιλικατζού», μια θεατρική διασκευή του ομώνυμου βιβλίου της Κωνσταντίνας Δελημήτρου.

Περί τα τέλη Οκτωβρίου επαναπρογραμματίζεται και η πρεμιέρα του έργου «Η Ρομαντική μου Ιστορία» που είχε αναβληθεί τον περασμένο Μάρτιο, ενώ το πρόγραμμα παραστάσεων για τη μεγάλη παραγωγή του θεάτρου «Οι Γαμπροί της Ευτυχίας» που είχε προγραμματιστεί για φέτος το καλοκαίρι, θα ανακοινωθεί σε μεταγενέστερο στάδιο.

Ο Αχιλλέας Γραμματικόπουλος υπέδειξε τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν και συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν ηθοποιοί και άλλοι εργαζόμενοι από την ακύρωση των θεατρικών παραστάσεων κάνοντας λόγο για αδράνεια από πλευράς του κράτους για στήριξη των καλλιτεχνών και όσων εμπλέκονται στο κομμάτι του πολιτισμού.

«Εμείς ως καλλιτέχνες είμαστε γενικότερα αισιόδοξα άτομα και δεν στηριχθήκαμε σε κανέναν για τα όνειρα μας» είπε και πρόσθεσε «είμαι όμως απογοητευμένος από τη στάση της πολιτείας γιατί δικαιούμαστε κάποια πράγματα, να μας αξιοποιήσουν σωστά και όχι μόνο να μας ζητούν να υπάρχουμε εκεί που τους βολεύει».

Την ίδια ώρα ευχαρίστησε το Δήμο Λεμεσού για την έγκαιρη εκταμίευση της χορηγίας του, αλλά και το ΔΣ του ΘΟΚ «διότι έγκαιρα μας βοήθησαν με παραγωγές που κινδύνευαν να χαθούν αλλά και να πάρουμε κάποια λεφτά για τις πρεμιέρες που ακυρώθηκαν».

Τέλος σημειώνεται πως σε όλα τα θέατρα έγιναν και γίνονται απολυμάνσεις και εκπαίδευση του προσωπικού σε σχέση με θέματα υγείας και ασφάλειας, ώστε να ανταποκρίνονται στις οδηγίες και τις ανάγκες της κάθε παράστασης.

ΚΥΠΕ