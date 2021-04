Ποιοι ΔΕΝ θα πάνε δουλειά αύριο - Τι αλλάζει σε χώρους εργασίας

Σε νέο Lockdown μπαίνει από αύριο Δευτέρα 26/4 η Κύπρος.

Πάμε πιο κάτω να δούμε ποιες επιχειρήσεις αναστέλλουν την λειτουργία τους, ποιοι ΔΕΝ θα πάνε αύριο δουλειά και τι αλλάζει για χώρους εργασίας.

Ποιες επιχειρήσεις/χώροι/κλάδοι αναστέλλουν τη λειτουργία τους;

Αναστέλλεται η λειτουργία των πιο κάτω επιχειρήσεων:

Κουρεία και κομμωτήρια,

Ινστιτούτα αισθητικής,

Κέντρα δερματοστηξίας,

Θέατρα, κινηματογράφοι, αίθουσες θεαμάτων, υπαίθρια και ανοικτά αμφιθέατρα,

Χώροι εστίασης *,

Κέντρα διασκέδασης,

Εμπορικά κέντρα, πολυκαταστήματα**,

Παιδότοποι,

Θεματικά πάρκα, λούνα παρκ, πίστες καρτ, πίστες paintball,

Αρχαιολογικοί χώροι, μουσεία, ιστορικοί χώροι,

Ζωολογικοί κήποι και φυσικοί βιότοποι,

Πρακτορεία στοιχημάτων και τυχερών παιχνιδιών,

Καζίνο,

Σχολές ερασιτεχνών οδηγών, σχολές οδηγών αυτοκινήτων, σχολές επαγγελματιών οδηγών αυτοκινήτων (Σχολές/Κέντρα Πιστοποίησης Επαγγελματικής ικανότητας), σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης Μεταφορέων και Σχολές Επαγγελματικής κατάρτισης οδηγών οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων,

Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων ***,

Γυμναστήρια, σχολές χορού, άλλες σχετικές σχολές.

* Νοείται ότι οι χώροι εστίασης μπορούν να προσφέρουν μόνο υπηρεσίες κατ’ οίκον παράδοσης (delivery) στο ωράριο που καθορίζουν οι ίδιες οι επιχειρήσεις και take-away και drive-through μέχρι τις 9 το βράδυ. Απαγορεύεται το take-away και drive-through για την αγορά αλκοολούχων ποτών.

** Νοείται ότι καταστήματα λιανικού εμπορίου εντός των εμπορικών κέντρων δύναται να πωλούν προϊόντα μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου με κατ’ οίκον αποστολή/παράδοση.

*** Νοείται ότι στην περίπτωση των αντιπροσωπειών αυτοκινήτων, επιτρέπεται μόνο η λειτουργία των συνεργείων για επιδιορθώσεις (service). Παράλληλα, παραμένουν σε λειτουργία τα συνεργεία αυτοκινήτων και οι άλλες συναφείς επιχειρήσεις, καθώς και οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών τεχνικού ελέγχου οχημάτων οδικών μεταφορών (ΜΟΤ).

Τα καταστήματα παρεμφερών επιχειρήσεων του κατασκευαστικού τομέα παραμένουν ανοικτά για εξυπηρέτηση πελατών;

Όχι, δεν επιτρέπεται η λειτουργία για εξυπηρέτηση πελατών στα καταστήματα παρεμφερών επιχειρήσεων του κατασκευαστικού τομέα, όπως καταστήματα πώλησης ειδών υγιεινής, κτλ. Νοείται ότι τα εν λόγω καταστήματα εξυπηρετούν επαγγελματίες του κατασκευαστικού τομέα (π.χ. υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι, οικοδόμοι, κοκ).

Πώς θα εργάζεται ο δημόσιος και ευρύτερος δημόσιος τομέας;

Ο δημόσιος και ευρύτερος δημόσιος τομέας εργάζονται με εξ αποστάσεως εργασία και με φυσική παρουσία του προσωπικού στην εργασία που δεν υπερβαίνει το 20% του αριθμού εργαζομένων. Το προσωπικό που αποδεσμεύεται, παραμένει στην οικία του προκειμένου να εργάζεται με τη μέθοδο της τηλεργασίας. Εξαιρούνται της πιο πάνω ρύθμισης οι υπηρεσίες που ορίζονται ως οι ουσιώδεις υπηρεσίες και άλλες υπηρεσίες, όπως καθορίζονται στο Διάταγμα.

Πώς θα λειτουργούν οι ιδιωτικές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών - Τι αλλάζει στους χώρους εργασίας;

Ιδιωτικές επιχειρήσεις υπηρεσιών (π.χ. δικηγορικά, λογιστικά γραφεία, ασφαλιστικές εταιρείες, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, κοκ), εξαιρουμένων των ουσιωδών υπηρεσιών που καθορίζονται στο Διάταγμα, εργάζονται με εξ αποστάσεως εργασία. Επιτρέπεται εντός του επαγγελματικού υποστατικού η φυσική παρουσία εργαζομένων που δεν υπερβαίνει το 20% του συνολικού αριθμού του προσωπικού με ελάχιστη παρουσία τα τρία (3) άτομα και μέγιστο τα 25 άτομα.

Νοείται ότι εάν μια επιχείρηση δραστηριοποιείται σε πέραν του ενός κτιρίου, επιτρέπεται η φυσική παρουσία εργαζομένων που δεν υπερβαίνει το 20% του κάθε υποστατικού, με ελάχιστη παρουσία τα τρία (3) άτομα και μέγιστο τα 25 άτομα.

Για επιχειρήσεις που συστεγάζονται στο ίδιο κτίριο επιτρέπεται η φυσική παρουσία εργαζομένων που δεν υπερβαίνει το 20% του κάθε νομικού προσώπου (δηλαδή της κάθε επιχείρησης), με ελάχιστη παρουσία τα τρία (3) άτομα και μέγιστο τα 25 άτομα και νοουμένου ότι τηρούνται τα υγειονομικά πρωτόκολλα.

Το υπόλοιπο προσωπικό εργάζεται μέσω τηλεργασίας κατ’ οίκον. Νοείται ότι ο αριθμός στρογγυλοποιείται προς τα πάνω.

Για παράδειγμα,

- σε μια επιχείρηση με 10 άτομα, δύνανται να εργάζονται με φυσική παρουσία μέχρι 3 άτομα, εάν το επιθυμεί ο εργοδότης.

- σε μια επιχείρηση με 50 εργοδοτούμενους, δύνανται να εργάζονται με φυσική παρουσία μέχρι 10 άτομα.

- σε μια επιχείρηση με 200 εργαζόμενους, ο μέγιστος αριθμός προσώπων που μπορούν να εργάζονται ταυτόχρονα με φυσική παρουσία δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 25 άτομα.

Τι ισχύει για τους βρεφικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς, τους παιδικούς σταθμούς, τα νηπιαγωγεία και την προδημοτική και ειδική εκπαίδευση;

Οι βρεφικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί, οι παιδικοί σταθμοί, τα νηπιαγωγεία και η προδημοτική του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα αναστέλλουν τη λειτουργία τους. Τα σχολεία ειδικής εκπαίδευσης λειτουργούν σύμφωνα με τις οδηγίες που θα εκδώσει το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Τα γραφεία βιομηχανιών, κατασκευαστικών και παρεμφερών εταιρειών εμπίπτουν στην πιο πάνω ρύθμιση;

Ναι, τα γραφεία βιομηχανιών, κατασκευαστικών και παρεμφερών εταιρειών εμπίπτουν στην πιο πάνω ρύθμιση. Για παράδειγμα, στο λογιστήριο μιας κατασκευαστικής εταιρείας επιτρέπεται η φυσική παρουσία εργαζομένων που δεν υπερβαίνει το 20% του συνολικού αριθμού του προσωπικού με ελάχιστη παρουσία τα τρία (3) άτομα και μέγιστο τα 25 άτομα. Για παράδειγμα, σε ένα αρχιτεκτονικό γραφείο επιτρέπεται η φυσική παρουσία εργαζομένων που δεν υπερβαίνει το 20% του συνολικού αριθμού του προσωπικού με ελάχιστη παρουσία τα τρία (3) άτομα και μέγιστο τα 25 άτομα. Νοείται ότι εργαζόμενοι, όπως οι αρχιτέκτονες και οι πολιτικοί μηχανικοί, μπορούν να εκτελούν εξωτερικές εργασίες, όπως επιθεωρήσεις εργοταξίων ή υπό ανέγερση κτιρίων, κτλ.

Τι ισχύει για τη λειτουργία των φροντιστηρίων, των ιδιωτικών εκπαιδευτικών κέντρων και πώς θα διδάσκονται τα ιδιαίτερα απογευματινά μαθήματα;

Τα φροντιστήρια και τα ιδιωτικά εκπαιδευτικά κέντρα παραμένουν κλειστά και η εκπαίδευση γίνεται διαδικτυακά μέσω τηλεκπαίδευσης/εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Νοείται ότι επιτρέπεται η διδασκαλία με φυσική παρουσία μέχρι δύο ατόμων περιλαμβανομένου του εκπαιδευτή (1+1).

Το μέτρο για διεξαγωγή διαδικτυακών μαθημάτων εφαρμόζεται ενδεικτικά σε περιπτώσεις όπως: μαθήματα μουσικής (μουσικά όργανα, φωνητική, χορωδία, κοκ), ζωγραφικής, τέχνης, γυμναστικής, χορού, θεάτρου, ξένων γλωσσών, ενισχυτική διδασκαλία σχολικών μαθημάτων (μαθηματικά, χημεία, φυσική, ιστορία, κτλ).