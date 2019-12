Πρόεδρος RIK: Συνεχής επαφή με συντεχνίες για τη νέα οργ. δομή

Το Δ.Σ. του ΡΙΚ βρίσκεται σε συνεχή επαφή και διάλογο με τις συντεχνίες των εργαζομένων ώστε να υποβληθεί μια, όσο το δυνατόν, συναινετική πρόταση προς το Υπουργείο Εσωτερικών για τη νέα οργανική δομή του Ιδρύματος, δήλωσε σήμερα ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΡΙΚ Αντρέας Φράγκος.

Σε δηλώσεις του στη Βουλή, ο κ. Φράγκος ανέφερε ότι το Δ.Σ. έχει καταθέσει ήδη τη δική του πρόταση στο Υπουργείο Εσωτερικών για αντιμετώπιση του μακροχρόνιου προβλήματος που ταλανίζει τη δημόσια ραδιοτηλεόραση που είναι η απουσία σωστής οργανικής δομής και η πολλαπλότητα εργασιακών καθεστώτων.

«Το σημερινό καθεστώς δεν μπορεί να προχωρήσει, είναι θνησιγενές», είπε και πρόσθεσε ότι η πρόταση «δεν είναι τελεσίγραφο, δεν είναι take it or leave it».

Κληθείς να σχολιάσει τις ανησυχίες των εργαζομένων για τυχόν απολύσεις και επηρεασμό των δικαιωμάτων τους, ο κ. Φράγκος είπε επίσης ότι βρίσκονται σε συνεχή επαφή και διάλογο με τις συντεχνίες του ΡΙΚ ούτως ώστε, με αίσθημα ευθύνης, να υποβληθεί μια, όσο το δυνατόν, συναινετική πρόταση, με βασικό γνώμονα το καλό του ΡΙΚ και των εργαζομένων.

Ερωτηθείς αν θα επηρεαστεί το έργο του ΡΙΚ από την αναβολή ψήφισης του προϋπολογισμού τη νέα χρονιά, ο Πρόεδρος του Ιδρύματος απάντησε αρνητικά.

ΚΥΠΕ