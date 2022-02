Προχωρά η επιδιόρθωση 7000 προσφυγικών οικιών

Το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως του Υπουργείου Εσωτερικών ανακοινώνει ότι, την Παρασκευή, 4/2/2022, υπογράφηκε Σύμβαση για το Έργο «Γενική Συντήρηση Κυβερνητικών Οικισμών Λευκωσίας 2021-2023», μεταξύ του Τμήματος και της Εταιρείας P. DEMOU AND C. PAREKLISITIS LTD, στα Κεντρικά Γραφεία του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του τμήμαατος το Έργο περιλαμβάνει εργασίες Γενικής Συντήρησης περίπου επτά χιλιάδων (7.000) οικιστικών μονάδων σε είκοσι δύο (22) προσφυγικούς οικισμούς της Λευκωσίας. Οι εργασίες που θα εκτελεσθούν σχετίζονται με την προστασία της Ασφάλειας και Υγείας των προσφύγων που διαμένουν σε αυτές, και περιλαμβάνουν μονώσεις οροφών, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές επιδιορθώσεις/εγκαταστάσεις, επιδιόρθωση ρωγμών και αποσαθρωμένου σκυροδέματος και άλλες εργασίες.

Το ποσό της σύμβασης ανέρχεται στα €1.952.322,00 συν ΦΠΑ και η διάρκεια του συμβολαίου είναι 24 μήνες. Παρόμοιας φύσης συμβόλαια εκτελούνται σε όλες τις Επαρχίες Παγκύπρια