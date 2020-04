Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για τη μαρίνα Πάφου

Το Υφυπουργείο Τουρισμού στις 3 Απριλίου προκήρυξε ανοικτό διαγωνισμό για αγορά υπηρεσιών εξειδικευμένων Συμβούλων/Μελετητών, με σκοπό να εξεταστεί το θέμα της συνδυαστικής ανάπτυξης μαρίνας και υποδομής για υποδοχή κρουαζιεροπλοίων στη Κισσόνεργα στην Πάφο.

Ένα ζήτημα που απασχολεί περισσότερο από δύο δεκαετίες την περιοχή, με προσφυγές και δικαστικές διαμάχες.

Τελικά στις 15/11/20019 το Υπουργικό άναψε το πράσινο φως στον Υφυπουργό Τουρισμού, Σάββα Περδίο, ώστε να προχωρήσει με διαγωνισμό για συνδυαστική μελέτη για την ανάπτυξη της μαρίνας Πάφου, κάτι που αναμενόταν να γίνει στις αρχές Μαρτίου του 2020.

Η προκήρυξη τελικά ήρθε λίγες ημέρες μετά από τον αρχικό προγραμματισμό και στις 3/4 το Υφυπουργείο Τουρισμού σε ανακοίνωση του ενημέρωνε την προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού με σκοπό να εξεταστεί το θέμα της συνδυαστικής ανάπτυξης μαρίνας και υποδομής για υποδοχή κρουαζιερόπλοιων στην Κισσόνεργα της Πάφου.

Ποιος ο στόχος της μελέτης

Όπως αναφέρει το Υφυπουργείο, κύριος στόχος της μελέτης είναι να διαφανεί κατά πόσο είναι εφικτή και βιώσιμη η συνδυαστική ανάπτυξη Μαρίνας και Υποδομής Υποδοχής Κρουαζιερόπλοιων στη συγκεκριμένη περιοχή. Τα αποτελέσματα της μελέτης και οι συστάσεις των εμπειρογνωμόνων σχετικά με τη βέλτιστη επιλογή (είτε πρόκειται για συνδυαστική ανάπτυξη, είτε για αποκλειστική ανάπτυξη μαρίνας) θα υποβληθούν στο Υπουργικό Συμβούλιο για τελική έγκριση.

Ακολουθεί και δεύτερος διαγωνισμός

Στη συνέχεια, θα ακολουθήσει δεύτερος διαγωνισμός, ο οποίος θα αφορά στην εξασφάλιση υπηρεσιών Συμβούλων / Μελετητών, για στήριξη του Υφυπουργείου Τουρισμού, ως προς την ετοιμασία των όρων του ανοικτού διαγωνισμού και τη διεξαγωγή της διαγωνιστικής διαδικασίας, που αναμένεται να καταλήξει στην εξεύρεση στρατηγικού επενδυτή για υλοποίηση του Έργου.

Δόθηκε παράταση στην υποβολή προτάσεων λόγω κορωνοϊού

Σημειώνεται ότι ενόψει της αναπάντεχης δραματικής κατάστασης που δημιουργήθηκε λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού και με βάση το γεγονός ότι μεγάλοι Συμβουλευτικοί Οίκοι έχουν αναστείλει εργασίες ή εργάζονται σε πιο περιορισμένο πλαίσιο, ενώ τα ταξίδια απαραίτητων ξένων εμπειρογνωμόνων και ειδικών στην Κύπρο δεν επιτρέπονται επί του παρόντος, κρίθηκε αναγκαία η επέκταση του χρονικού πλαισίου που θα δοθεί στους ενδιαφερόμενους Σύμβουλους / Μελετητές για να ανταποκριθούν και να υποβάλουν την πρόταση τους, μέχρι τις 30 Ιουνίου 2020. Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση το χρονικό αυτό πλαίσιο αποφασίστηκε με γνώμονα την άντληση ικανοποιητικού και, προπάντων ποιοτικού ενδιαφέροντος για το εν λόγω διαγωνισμό.

Ικανοποίηση από το ΕΒΕ Πάφου

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πάφου αναφέρει από πλευράς του πως όσον αφορά το έργο της Συνδυαστικής ανάπτυξης Μαρίνας και Υποδομής Υποδοχής κρουαζιερόπλοιων στην περιοχή Πότιμα στην Κισσόνεργα, το Επιμελητήριο μετά από σχετική του επιστολή και αλεπάλληλες επαφές με το Υφυπουργείο Τουρισμού ως προς την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων, οι προσπάθειες έχουν καρποφορήσει.

Όπως συνεχίζει η ανακοίνωση, σε επικοινωνία του Πρέδρου του ΕΒΕ κου Αντρέα Δημητριάδη με το Γενικό Διευθυντή του Υφυπουργείου Τουρισμού και σε σχετική επιστολή που έχει αποστείλει ο Γενικός Διευθυντής του Υφυπουργείου Τουρισμού προς το ΕΒΕ, ενημερώνει ότι το Υφυπουργείο Τουρισμού προχώρησε στις 2 Απριλίου 2020 στην προκήρυξη του διαγωνισμού με τίτλο «Competition for the provision of services for a comprehensive feasibility study of a combined marine development (marina and infrastructure that can accommodate cruise ships) in Kissonerga area, pafos». Τα έγγραφα του διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης Συμβάσεων.

Ανεξάρτητα από τα πιο πάνω, ο Γενικός Διευθυντής κος Θεοφάνης Τρύφωνος, ενημερώνει το ΕΒΕ Πάφου ότι ενόψει της αναπάντεχης δραματικής κατάστασης που δημιουργήθηκε λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, μεγάλοι Συμβουλευτικοί Οίκοι έχουν αναστείλει εργασίες ή εργάζονται σε πιο περιορισμένο πλαίσιο. Ως εκ τούτου, με γνώμονα την άντληση ικανοποιητικού και ποιοτικού ενδιαφέροντος κρίθηκε αναγκαία η επέκταση του χρονικού πλαισίου που θα δοθεί στους ενδιαφερόμενους Συμβούλους/ Μελετητές για να ανταποκριθούν, ήτοι μέχρι τις 30 Ιουνίου 2020. Με την ολοκλήρωση της πιο πάνω μελέτης και τη λήψη απόφασης από το Υπουργικό Συμβούλιο, ως προς το είδος της Ανάπτυξης, θα ακολουθήσει δεύτερος διαγωνισμός, ο οποίος θα αφορά στην αξασφάλιση υπηρεσιών Συμβούλων/ Μελετητών, οι οποίοι θα βοηθήσουν το Υφυπουργείο, μεταξύ άλλων στην ετοιμασία των όρων του ανοικτού διαγωνισμού και στην διεξαγωγή της διαγωνιστικής διαδικασίας που θα καταλήξει στην εξεύρεση επενδυτή για την ανάπτυξη του Έργου.