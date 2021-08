Προσοχή! Αποσύρεται προϊόν από την αγορά (ΦΩΤΟ)

Κατηγορία: Ηλεκτρικές συσκευές

Είδος: Σύνολο επέκτασης εύκαμπτου καλωδίου

Εμπορική επωνυμία: ASTRA

Κατασκευαστής: Heshan City WanShun Electrical Manufacture Co., Ltd Μοντέλο: W203S

Χαρακτηριστικά: 13 A , 250 V

Χώρα κατασκευής: Κίνα

Εισαγωγέας: BOHEMIAN AGENCIES LTD